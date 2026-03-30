یک مجروح طی حمله آمریکایی صهیونیستی به واحد صنعتی در زرندیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری اظهار کرد: صبح دوشنبه یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه مورد هدف پرتابه رژیم آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: بر اثر این حمله یک نفر مجروح و خساراتی نیز وارد شد.
زرندیه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: اصابت پرتابه دشمن به یک واحد صنعتی در زرندیه یک مجروح و خساراتی به همراه داشت.
