اصابت پرتابه دشمن به یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری اظهار کرد: صبح دوشنبه یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه مورد هدف پرتابه رژیم آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.
وی افزود: گروههای امدادرسان در منطقه حاضر شدهاند و جزئیات بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد.
زرندیه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی از حمله دشمن آمریکایی صهیونی به یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه خبر داد.
