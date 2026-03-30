۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

اصابت پرتابه دشمن به یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه

اصابت پرتابه دشمن به یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه

زرندیه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی از حمله دشمن آمریکایی صهیونی به یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری اظهار کرد: صبح دوشنبه یک واحد صنعتی در شهرستان زرندیه مورد هدف پرتابه رژیم آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.

وی افزود: گروه‌های امدادرسان در منطقه حاضر شده‌اند و جزئیات بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد.

