شمار شهدا و مجروحان حمله موشکی دشمن به محلات، به ۱۴ نفر افزایش یافت

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اثر تهاجم دشمن در شامگاه دوشنبه چهار واحد مسکونی به طور کامل تخریب و ۴ واحد دیگر نیز تا ۵۰ درصد خسارت دیده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: شمار شهدای تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی به یک منطقه مسکونی در شهرستان محلات به هفت نفر افزایش یافت.

وی افزود: تعداد مجروحان این تهاجم دشمن نیز تاکنون به ۷ نفر رسیده است.

قمری بیان کرد: آواربرداری و عملیات امدادی در این منطقه مسکونی همچنان تداوم دارد و امکان افزایش تعداد شهدا و مجروحان نیز وجود دارد.