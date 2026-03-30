شمار شهدا و مجروحان حمله موشکی دشمن به محلات، به ۱۴ نفر افزایش یافت

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اثر تهاجم دشمن در شامگاه دوشنبه چهار واحد مسکونی به طور کامل تخریب و ۴ واحد دیگر نیز تا ۵۰ درصد خسارت دیدهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: شمار شهدای تهاجم دشمن صهیونی آمریکایی به یک منطقه مسکونی در شهرستان محلات به هفت نفر افزایش یافت.
وی افزود: تعداد مجروحان این تهاجم دشمن نیز تاکنون به ۷ نفر رسیده است.
قمری بیان کرد: آواربرداری و عملیات امدادی در این منطقه مسکونی همچنان تداوم دارد و امکان افزایش تعداد شهدا و مجروحان نیز وجود دارد.
