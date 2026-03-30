واثق کارگرنیا: هر جایگاه خدمت یک سنگر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثق کارگرنیا صبح دوشنبه در دیدار با شهردار و مدیران شهرداری رشت با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: شهدای گرانقدر با خون پاک خود درخت انقلاب را آبیاری کردند و وظیفه همه ماست تا از این میراث گرانقدر با تمام وجود محافظت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران افزود: دشمنان ایران اسلامی همواره سعی می‌کنند تا به دروغ و حیله این عزیزان را مورد هجمه قرار دهند، اما این حقیقتی است که همیشه این عزیزان مدافعان و جان‌نثاران ایران اسلامی هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه ایران اسلامی با درایت و هوشمندی رهبر شهید انقلاب و رشادت‌های نیروهای مسلح به قدرت اول خاورمیانه تبدیل شده، تصریح کرد: امروز ایران اسلامی به الگویی برای تمامی کشورهای آزادی‌خواه جهان تبدیل شده است.

کارگرنیا با قدردانی از تلاش‌های شهردار و مجموعه شهرداری رشت، خاطرنشان کرد: در این دوره با تعامل خوب میان شورا و شهرداری رشت، اتفاقات خوبی رقم خورد. من معتقدم هر جایگاه، یک سنگر خدمتگزاری است و هر کدام از ما باید در سنگرهایمان عملکرد خوبی به عنوان سربازان نظام داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به امورات مربوط به شهروندان و خدمتگزاری ناقص موجب سلب اعتماد مردم نسبت به مسئولین می‌شود، افزود: این بی‌اعتمادی منجر به سوءاستفاده دشمنان و ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین می‌شود. هر کدام از ما وظیفه داریم در سنگرهایمان شبانه‌روزی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.

رسیدگی به لوایح در کوتاه‌ترین زمان ممکن

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه در این دوره از عمر فعالیت شورا، فضای مناسبی برای اجرای نقش مدیریت شهری فراهم شد، بیان کرد: تلاش کردیم علیرغم اختلاف سلیقه‌ها، خللی در کار مردم ایجاد نشود. هر لایحه‌ای که از سوی شهرداری به شورا ارسال شد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با هدف تسریع بخشیدن به خدمت‌رسانی و جلب رضایت شهروندان، رسیدگی شد.

وی افزود: مجموعه مدیریت شهری رشت زمانی موفق است که تعامل سازنده‌ای میان شورا و شهردار برقرار باشد. امیدواریم همچنان این تعامل سازنده با هدف خدمات‌رسانی مطلوب تداوم داشته باشد.

کارگرنیا با اشاره به چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری در دوره کنونی تصریح کرد: در این دوره از عمر فعالیت شورا، مباحث مختلفی همچون دو مرحله جنگ تحمیلی، دو بار اغتشاشات داخلی، شهادت رئیس‌جمهور، تورم بالای اجناس و... را تجربه کردیم، اما الحمدالله با تصمیمات خوب و سازنده و تعاملات مناسب، خللی در اجرای پروژه‌های عمرانی و پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل شهرداری رشت ایجاد نشد.

پیشنهاد راه‌اندازی واحد سیار آسفالت برای رفع گلایه‌ها

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در بخش پایانی سخنان خود به گلایه‌مندی‌های بحق شهروندان رشتی اشاره کرد و گفت: شهروندان پیرامون موضوعاتی همچون آسفالت گلایه‌هایی دارند و انتظار می‌رود این گلایه‌های بحق شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی با ارائه پیشنهادی برای تسریع در روند ترمیم آسفالت معابر شهری، اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم یک واحد سیار آسفالت با تجهیزاتی همچون فلکس آسفالت به صورت روزانه برای رفع مشکلات آسفالت خیابان‌های سطح شهر اقدام کند. یقیناً این اقدام می‌تواند در کنار تسریع بخشیدن به رفع این مشکل، در کاهش نارضایتی‌ها در موضوع آسفالت بسیار تأثیرگذار باشد.