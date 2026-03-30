۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

بازدید ماجدی از دو ورزشگاه تخریب شده در تهران

رئیس هیئت فوتبال استان تهران از دو ورزشگاه که بر اثر حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی تخریب شده‌اند، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان تهران، سید میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران از دو ورزشگاه بعثت و شهید پناهی تهران که در تجاوزات نظامی اخیر دشمنان مورد اصابت قرار گرفته و تخریب شده اند، بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن ابراز تاسف و تأثر عمیق خود از تخریب بناهای ورزشی این سلسله اقدامات ناجوانمردانه را به شدت محکوم کرد.

ماجدی طی گفت و گو با مسئولان این ورزشگاه ها ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولتمردان بناهای تخریب شده بعد از بازسازی بهتر از گذشته ساخته شده و به چرخه بهره برداری بازگشته تا جوانان کشورمان بتوانند از آن استفاده کنند.

رئیس هیئت فوتبال استان تهران همچنین تاکید کرد که نهادهای بین المللی حوزه ورزش باید به این اقدامات خصمانه ورود کرده و مانع از ادامه تخریب ورزشگاه ها شوند.

ماجدی با اشاره به این موضوع که طبق تعریف نهادهای بین المللی تصمیمات سیاسی نباید به حوزه ورزش وارده شده و این چنین مکان های ورزشی مورد هدف قرار بگیرند، خواستار ورور فوری نهادهای مرتبط به موضوع تخریب و ویرانی ورزشگاه ها توسط دشمنان ایران شد.

