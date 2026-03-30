تخریب و آسیب به ۱۴۶ مدرسه غیردولتی کشور در پی حملات دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زینی وند مقدم در جریان بازدید از تعدادی از مدارس و مراکز غیردولتی آسیبدیده شهرستان خرمآباد در جنگ با اشاره به بررسیهای انجامشده در سطح کشور، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات گردآوریشده تاکنون شماری از دانشآموزان و معلمان در مدارس غیردولتی جان خود را ازدستداده و بخشهایی از فضاهای آموزشی نیز دچار خسارت شدهاند. مطابق آمار ارائهشده، ۱۳۸ دانشآموز و ۳۲ معلم در مدارس غیردولتی کشور جانباختهاند و ۱۴۶ مدرسه غیردولتی نیز در نقاط مختلف دچار تخریب یا آسیب جدی شدهاند. علاوه بر مدارس، تعدادی از مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نیز با آسیبهای ساختاری و تجهیزاتی روبهرو شدهاند.
وی ادامه داد: مجموعه مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزشوپرورش با استناد به مصوبه شورای راهبردی و با تأکید مقام عالی وزارت، روند بررسی، ارزیابی و مستندسازی خسارتها را با همکاری ادارات کل آموزشوپرورش و ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استانها دنبال میکند.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزشوپرورش، افزود: بر اساس این ارزیابیها، مقرر شده پس از تکمیل گزارشهای کارشناسی، تسهیلات لازم برای تعمیر یا بازسازی واحدهای غیردولتی آسیبدیده اختصاص یابد.
زینی وند مقدم، گفت: دلجویی و تکریم خانوادههای دانشآموزان و معلمان جانباخته نیز در چارچوب برنامههای مصوب و با همکاری ادارات کل استانها انجام میشود.
وی عنوان کرد: همزمان با چهلمین روز جانباختگان رویدادهای اخیر، مراسم یادبود در مدارس سراسر کشور برگزار خواهد شد. این مراسم با رویکرد بزرگداشت یاد افراد درگذشته و قدردانی از تلاشهای خانوادههای آنها، در چارچوب برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش و با محوریت مدارس انجام خواهد شد.
نظر شما