به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: غرب آماده است تا برای حفظ هژمونی خود هر اقدامی انجام دهد. چارچوب حقوقی بین‌ المللی در حوزه امنیت در حال تخریب است.

در بیانیه صادره از سوی معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: شکاف فزاینده‌ ای میان منافع اکثریت جهانی و اقلیت غربی که در تلاش برای تسلط است، وجود دارد.

میخائیل گالوزین، سپس اضافه کرد: به دلیل اقدامات کشورهای غربی و آمریکا، آشفتگی و بی‌ثباتی در اوضاع بین‌ الملل ادامه دارد.