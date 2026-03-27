روبیو: روسیه بر درگیری اوکراین متمرکز است، نه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت:"من فکر می‌کنم روسیه در درجه اول بر جنگی که در آن درگیر است، تمرکز دارد. من چیز بیشتری برای اضافه کردن ندارم."

در مقابل، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه، اظهار داشت: "روسیه در رویارویی با ایالات متحده و اسرائیل به ایران اطلاعات ارائه نمی‌دهد".

لاوروف گفت: "ما انواع خاصی از تجهیزات نظامی را به ایران عرضه کرده‌ایم، اما نمی‌توانیم اتهامات مبنی بر کمک اطلاعاتی به ایران را بپذیریم."

وی خاطرنشان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیمیتری پسکوف، سخنگوی او، پیش از این در این مورد اظهار نظر کرده و تأکید کرده‌اند که روسیه روابط نزدیک با ایران را در چارچوب یک توافق همکاری نظامی-فنی حفظ می‌کند.

لاوروف با بیان اینکه مختصات پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای خلیج فارس «برای همه در منطقه شناخته شده» و «اطلاعات آشکار» است، افزود: «اگر ایران به آنها حمله کند، تعجب نخواهم کرد.»

این در حالی است که جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران برای بیست و هشتمین روز متوالی ادامه دارد و تبادل حملات موشکی و پهپادی در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد.