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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۵

آمریکا: کشورها می‌توانند ۳۰ روز «نفت سرگردان» را از روسیه بخرند

آمریکا: کشورها می‌توانند ۳۰ روز «نفت سرگردان» را از روسیه بخرند

وزیر خزانه‌ داری آمریکا خبر داد که کشورها می توانند نفت و فرآورده‌ های نفتی روسیه که هم اکنون در دریا سرگردان است را به مدت ۳۰ روز خریداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌ داری آمریکا امروز جمعه در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس خبر داد که کشورها می توانند نفت و فرآورده‌ های نفتی روسیه که هم اکنون در دریا سرگردان است را به مدت ۳۰ روز خریداری کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، صدور این به اصطلاح مجوز از سوی وزیر خزانه‌ داری آمریکا به دلیل افزایش شدید قیمت نفت پس از تجاوز این کشور و صهیونیست ها به ایران بوده است.

به گزارش رویترز، وزارت خزانه‌ داری آمریکا در ۵ مارس معافیت ۳۰ روزه ویژه‌ ای برای هند صادر کرد که به دهلی نو اجازه می‌ داد نفت روسیه را که در دریا سرگردان است، خریداری کند.

گفتنی است که به دنبال جنگ افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای اولین بار در ۴ سال گذشته به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است.

کد مطلب 6773219

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