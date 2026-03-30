۲ هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی استان بوشهر از فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد.
بر همین اساس زمان شروع این هشدار اواخر وقت دوشنبه ( ۱۰فروردین) و پایان آن اواخر وقت سهشنبه (۱۱ فروردین) خواهد بود.
بارش پراکنده باران ، در مناطق مستعد رگبار باران و احتمال ریزش تگرگ، تندباد لحظهای از مخاطرات این هشدار است.
منطقه اثر این هشدار سطح استان بوشهر بهویژه نواحی جنوبی و ارتفاعات خواهد بود.
احتمال سیلابیشدن مسیلها و جاریشدن روانآب، احتمال طغیان رودخانههای فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آبگرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازههای سبک، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از اثرات این مخاطره اعلام شده است.
اجتناب از توقف در مسیر مسیلها و رودخانهها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازهها و ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.
هشدار دریایی سطح زرد
همچنین اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، گاهی تندباد لحظهای و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و زمان شروع این هشدار را اوایل وقت سهشنبه ( ۱۱ فروردین) و پایان آن را اواخر وقت سهشنبه ( ۱۱ فروردین) اعلام کرد.
وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( گاهی تا۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر، گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر)، بارش باران، رعدوبرق از مخاطرات این هشدار و منطقه اثر آن سواحل و فراساحل استان بوشهرخواهد بود.
افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، خطر غرقشدن شناگران در مناطق تحت تأثیراز اثرات این مخاطره است.
اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.
نظر شما