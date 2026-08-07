هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هوشناسی سطح زرد ر استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار روز جمعه ۱۶ مرداد و پایان آن دوشنبه ۱۹ مرداد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، رعد و برق، بارش پراکنده باران، در مناطق مستعد رگبار باران با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار غالباً در نیمه شرقی و ارتفاعات استان بوشهر پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: احتمال سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه های سبک ، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما از اثرات این مخاطره خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.