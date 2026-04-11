۲ هشدار هواشناسی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی استان بوشهر از فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد.

بر همین اساس زمان شروع این هشدار روز یکشنبه ( ۲۳ فروردین) و پایان آن ظهر دوشنبه (۲۴ روردین) خواهد بود.

بارش باران، رگبار باران و رعدوبرق، در مناطق مستعد همراه با ریزش تگرگ، وزش تندباد لحظه ای از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثراین هشدار سطح استان بوشهر به ویژه نواحی مرکزی و ارتفاعات استان خواهد بود.

بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی‌شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، رعدوبرق و تگرگ، آب‌گرفتگی معابر در مناطق تحت تأثیر، احتمال ریزش کوه، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در سفرهای بین شهری و داخل شهر، تخریب سازه‌های موقت و سبک در اثر وزش باد شدید، خطر وقوع صاعقه از اثرات این مخاطره است.

عدم توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، بازگشایی کانال‌ها و آبروهای درون و برون‌شهری، بازگشایی دهانه پل‌ها، اجتناب از سفرهای برون‌شهری غیرضروری، اجتناب از فعالیت‌های کوه‌نوردی، مدیریت زمین‌های کشاورزی، تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها، عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها، انجام سایر اقدامات پیشگیرانه طی این مدت توصیه می شود.

هشدار دریایی سطح زرد

همچنین اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتا شدید ( با مولفه جنوب شرقی) و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و زمان شروع این هشدار را روز یکشنبه (۲۳ فروردین) و پایان آن را دوشنبه (۲۴ فروردین) اعلام کرد.

بر همین اساس وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( گاهی تا۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر)، بارش پراکنده باران از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.