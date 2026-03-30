به گزارش خبرگزاری مهر،کوروش خسروی در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار استان، با اشاره به لزوم پایش دقیق وضعیت تولید، آماری از برآورد خسارات وارده به بخش‌های تولیدی،صنعتی و صنفی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه نقشه آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی استان نهایی شده است، اظهار داشت:طبق پایش‌های صورت گرفته، در مجموع یک هزار و ۳۶۲ واحد صنعتی و صنفی در سطح استان دچار آسیب شده‌اند که در بخش صنعت ۵۸۱ واحد صنعتی شناسایی شده‌اند که شدت آسیب‌های وارده به آن‌ها متغیر بوده و طیفی از یک تا صد درصد را در بر می‌گیرد.

معاون استاندار اصفهان گفت:دیگر موارد مورد آسیب ۷۸۱ واحد صنفی بوده که در جریان رویدادهای اخیر دچار خسارت شده‌اند.

خسروی در خصوص جزییات جغرافیایی این آسیب‌ها خاطرنشان کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم خسارات متوجه شهرک‌های صنعتی استراتژیک استان بوده است.

وی بر لزوم حمایت فوری از این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تاکید کرد و یادآور شد که ستاد تنظیم بازار با همکاری نهادهای ذی‌ربط، اولویت‌بندی بازسازی واحدهایی که آسیب‌های حیاتی (نزدیک به صد درصد) دیده‌اند را در دستور کار قرار داده است.