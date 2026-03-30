به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در موج هشتاد و هفتم عملیات وعده صادق ۴ با رمز یا "ابا عبدالله الحسین(ع)" و تقدیم به شهید سرافراز دریابان تنگسیری و شهدای نیروی دریایی سپاه، مراکز کنترل فرماندهی، آشیانه های پهپادی و سوله های پشتیبانی تسلیحاتی و مراکز اختفای نظامیان تروریست و خلبانهای امریکایی - صهیونیستی در مناطق مختلف از جمله ۵ پایگاه آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی در جنوب، مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین شامل (خلیج حیفا ، کریات شمونه، تل آویو، بئر السبع، دیمونا، الخرج، جُفیر ویکتوریا و ...) با موشک‌های بالستیک سوخت مایع و جامد عماد، قیام و خرمشهر ۴ و پهپادهای انهدامی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند.

این عملیاتِ ترکیبی، ممتد و چندمرحله ای، از بامداد شب گذشته شروع و همچنان ادامه دارد.

حمله نامتعارف و نامشروع ارتش رژیم‌صهیونیستی به مراکز آب شیرین کن کشور کویت، نشانه رذالت و پستی اشغالگران صهیونیستی است و سپاه پاسداران این اقدام غیر انسانی را محکوم نموده و اعلام می‌دارد، پایگاه‌ها و نظامیان آمریکایی و مراکز نظامی و امنیتی رژیم‌صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد هدف قدرتمند ما هستند.

کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی برای بی ثباتی سازی و نابودسازی منطقه هوشیار شوند.

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم