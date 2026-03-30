  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

وزیر جهاد کشاورزی: هیچ مشکلی در تأمین گوشت گرم در کشور وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی: هیچ مشکلی در تأمین گوشت گرم در کشور وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تأمین پایدار گوشت قرمز در کشور گفت: با وجود شرایط جنگی، هیچ مشکلی در تأمین گوشت گرم وجود ندارد و نیاز بازار به طور کامل تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در جریان بازدید میدانی از یکی از مراکز توزیع گوشت اظهار کرد: روزانه بیش از ۳ هزار تن گوشت قرمز در کشور مصرف می‌شود که این میزان از طریق کشتار روزانه دام در کشتارگاه‌های سراسر کشور تأمین و در شبکه توزیع عرضه می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تداوم فعالیت زنجیره تأمین گوشت افزود: از زمان آغاز شرایط جنگی، فعالیت کشتارگاه‌ها حتی برای لحظه‌ای متوقف نشده و روند تولید و توزیع گوشت به صورت مستمر ادامه دارد.

وی ادامه داد: دامداران، شبکه حمل‌ونقل، قصابان و واحدهای تولیدی با تمام توان در حال فعالیت هستند و تلاش این مجموعه‌ها موجب شده روند تأمین و توزیع گوشت در کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند.

نوری خاطرنشان کرد: همکاری و تلاش فعالان این حوزه نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داشته است.

گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ از یکی از مراکز توزیع گوشت در کشور بازدید کرد.

علی فروزانفر

