به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه،ظهر یکشنبه،در حاشیه بازدید از یک کشتارگاه صنعتی در ری، با اشاره به ذخایر راهبردی و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار گوشت قرمز، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، وضعیت تأمین این محصول در کشور مطلوب بوده و نگرانی خاصی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این وزارتخانه با همکاری بخش خصوصی و فعالان زنجیره تولید و توزیع، تلاش دارد روند تأمین، تولید و عرضه گوشت قرمز را به‌طور مستمر پایش کرده و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای تنظیم بازار را عملیاتی کند.

نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی بر واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: بازدید از مراکز تولیدی، کشتارگاه‌ها و واحدهای بسته‌بندی با هدف بررسی مستقیم روند تولید، شناسایی موانع احتمالی و تسهیل فرآیند تأمین در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به ظرفیت بالای کشتارگاه‌های صنعتی کشور اشاره و تصریح کرد: امکانات و زیرساخت‌های موجود در این واحدها به گونه‌ای است که می‌تواند نیاز بازار را به خوبی پاسخ دهد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز در این زمینه در حال تقویت است.