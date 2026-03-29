۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

وزیر جهاد کشاورزی: کشتارگاه‌های صنعتی پاسخگوی نیاز بازار هستند

ری- وزیر جهاد با اشاره به ظرفیت کشتارگاه‌های صنعتی، توان پاسخگویی به نیاز بازار گوشت قرمز را مطلوب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه،ظهر یکشنبه،در حاشیه بازدید از یک کشتارگاه صنعتی در ری، با اشاره به ذخایر راهبردی و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار گوشت قرمز، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، وضعیت تأمین این محصول در کشور مطلوب بوده و نگرانی خاصی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این وزارتخانه با همکاری بخش خصوصی و فعالان زنجیره تولید و توزیع، تلاش دارد روند تأمین، تولید و عرضه گوشت قرمز را به‌طور مستمر پایش کرده و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای تنظیم بازار را عملیاتی کند.

نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی بر واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: بازدید از مراکز تولیدی، کشتارگاه‌ها و واحدهای بسته‌بندی با هدف بررسی مستقیم روند تولید، شناسایی موانع احتمالی و تسهیل فرآیند تأمین در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به ظرفیت بالای کشتارگاه‌های صنعتی کشور اشاره و تصریح کرد: امکانات و زیرساخت‌های موجود در این واحدها به گونه‌ای است که می‌تواند نیاز بازار را به خوبی پاسخ دهد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز در این زمینه در حال تقویت است.

