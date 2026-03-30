بیانیه اتاق بازرگانی ایران در حمایت از دفاع ملت ایران و حاکمیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیهای در حمایت از دفاع ملت ایران از حاکمیت ملی و هویت تمدنی، تاکید کرد: صیانت از حاکمیت ملی، سنگبنای هرگونه ثبات و تداوم تاریخی است و هرگونه تضعیف آن، پیامدهایی فراتر از یک مقطع زمانی خواهد داشت.
متن بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اینک که ایرانِ ما در یکی از نقاط عطف بزرگ و سرنوشتساز تاریخ خویش ایستاده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور با صدایی رسا، حمایت صریح، افتخارآمیز و مسئولانه خود را از مدافعان امنیت ملی و پاسداران عزت و استقلال این سرزمین اعلام میدارد. آنان که در امتداد سنت دیرپای پاسداری از ایران، بار دیگر در خط مقدم صیانت از حاکمیت و تمامیت کشور ایستادهاند.
به باور ما آنچه امروز در جریان است، صرفاً یک رویارویی نظامی محدود نیست. بلکه تجلی یک تقابل عمیقتر بر سر «حاکمیت»، «هویت» و «تداوم تاریخی» ایران بهعنوان یک واحد تمدنی است. لحظهای از تاریخ است که در آن، «تداوم» در برابر «گسست» قرار میگیرد. این تقابل، نهفقط در سطح قدرت، بلکه در سطح معنا و هویت در جریان است. از اینرو، دفاع از ایران، دفاع از یک پیوستار تاریخی است که گذشته، حال و آینده را به یکدیگر متصل میسازد.
تمدن ایرانی-اسلامی، که حاصل درهمتنیدگی خرد ایرانی و معنویت اسلامی است، نهتنها یک میراث تاریخی، بلکه یک نیروی زنده و جاری در حیات اجتماعی و سیاسی این سرزمین و جهان است. صیانت از این میراث، صرفاً دفاع از گذشته نیست، بلکه پاسداری از امکان آیندهای است که در آن، ایران همچنان بهعنوان بازیگری مستقل، مؤثر و برخوردار از هویت متمایز در نظام جهانی ایفای نقش میکند.
در این چارچوب، مفهوم «حاکمیت ملی» نهفقط بهمعنای کنترل سرزمین، بلکه بهمعنای حق تعیین سرنوشت، استقلال در تصمیمگیری و مقاومت در برابر هرگونه سلطه یا تحمیل بیرونی به این «کانون تمدنی» است. تجربه تاریخی ایران نشان داده است که هرگاه این اصل مورد تهدید قرار گرفته، ملت ایران با تکیه بر اراده جمعی و آگاهی تمدنی خود، به دفاع برخاسته و مسیر خویش را بازتعریف کرده است. تقدیم پدر و رهبر شهید کشور و فرزندان شهید میناب و همه شهدا و آسیبدیدگان، شاهد این مدعاست. در همینجا مراتب تأسف، تسلیت و همدردی خود را به خانوادههای عزیز و ملت داغدار تقدیم میدارد و حمایت خود را از فرایندهای قانونی بههنگام در انتخاب رهبری معظم و جانشینان مدیران و فرماندهان ارشد شهید اعلام میدارد.
مقطع کنونی در تاریخ این سرزمین، لحظهای است که میتواند به نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه ایران در نظم در حال تحول جهانی بدل شود. باشد که ایران نیز به الگوی جدیدی از پایداری و توسعه مردمان جهان تبدیل شود. در چنین شرایطی، انسجام ملی، درک مشترک از اهمیت این برهه تاریخی، و تقویت روحیه همبستگی، اهمیتی دوچندان یافته است. بر این اساس، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با نگاهی مبتنی بر فهم تاریخی و ژئوپلیتیک، بر نکات زیر تأکید مینماید:
1. دفاع از ایران، دفاع از یک جغرافیا صرف نیست، بلکه پاسداری از یک پیوستار تاریخی و یک هویت تمدنی است که ریشه در قرون دارد و افق آن، بهرغم بدخواهانِ بیتاریخ و مصنوعی، به آینده امتداد مییابد.
2. صیانت از حاکمیت ملی، سنگبنای هرگونه ثبات و تداوم تاریخی است و هرگونه تضعیف آن، پیامدهایی فراتر از یک مقطع زمانی خواهد داشت.
3. وحدت ملی و همبستگی اجتماعی، مهمترین پشتوانه عبور از این مرحله و تثبیت دستاوردهای آن خواهد بود. شایسته است همه دوستداران ایران، چه در دوره جنگ و چه در دوره پساجنگ، عیار هر کنشی را «مراقبت از ایران» قرار دهند.
4. این برهه میتواند به فرصتی برای تقویت خودآگاهی تاریخی و بازخوانی ظرفیتهای درونی ملت ایران بدل شود. نقش نخبگان فکری در بازخوانی و نخبگان سیاستی در تمهید این فرصت، کلیدی است.
ملت ایران، در حافظه تاریخی خود، تجربه عبور از آزمونهای بزرگ را دارد و بارها نشان داده است که در مواجهه با تهدیدهای بنیادین، نهتنها از موجودیت خود دفاع میکند، بلکه با بازسازی و نوسازی درونی، افقهای تازهای پیش روی خود خواهد گشود. این امر منوط به «در اختیار گرفتن ابتکار پایان جنگ از سوی ایران در حالی که دست برتر را در صحنه دارد»، «تقویت یکپارچگی ملی و پرهیز از نزاعپروری درونی در دوره پساجنگ» و «تبدیل برتری استراتژیک به مزیت اقتصادی و رفاه مردم شریف ایران» است.
در پایان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بار دیگر با افتخار، حمایت قاطع و بیتزلزل خود را از مدافعان امنیت ملی اعلام داشته و تأکید میکند که این دفاع، صرفاً یک ضرورت مقطعی نیست، بلکه بخشی از تداوم تاریخی ایران بهعنوان یک کانون تمدنی است. صیانت از این مسیر، صیانت از گذشته، حال و آینده این سرزمین است.
