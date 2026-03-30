وزیر علوم با رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تماس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله هوایی مجدد نیروهای صهیونیستی-آمریکایی به دانشگاه صنعتی اصفهان وزیر علوم با رئیس دانشگاه، تماس گرفت و ضمن ابراز تأسف از این اقدام، بر پیگیری حقوقی و بین‌المللی تخریب زیرساخت‌های علمی و تسریع در بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده تأکید کرد.

با اعلام معاونت اداری، مالی و پشتیانی وزارت علوم؛ باتوجه به تجاوز دشمن در روزهای اخیر به مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهیِ مرتبط با وزارت علوم؛ برآورد اولیه حاصل از خسارات وارد شده به این مراکز تا این لحظه به بیش از *۴ هزار میلیارد تومان* رسیده که ناشی از تجاوز و تخریبِ ۱۵۴ نقطه‌ی علمی در در ۲۱ دانشگاه، موسسه و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم است.

این معاونت تصریح می‌کند برآورد فوق در حال‌ به‌روزرسانی بوده و در روزهای آینده جزئیات بیشتری اعلام می‌گردد.