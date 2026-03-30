۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

صهیونیسم در تلاش است تا هرگونه اثری از اسلام و مسیحیت را پاک کند

صهیونیسم در تلاش است تا هرگونه اثری از اسلام و مسیحیت را پاک کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به جلوگیری رژیم صهیونیستی از برگزاری مراسم یکشنبه نخل در بیت المقدس، گفت: صهیونیسم در تلاش است تا هرگونه اثری از اسلام و مسیحیت را پاک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جلوگیری رژیم صهیونیستی از برگزاری مراسم یکشنبه نخل در بیت المقدس نوشت: «علیرغم بمباران وحشیانه غیرنظامیان توسط رژیم اسرائیل، مراسم یکشنبه نخل (عید شعانین) دیروز در تهران، ‎تبریز و ارومیه برگزار شد. پیش از سال ۱۹۴۸، مسیحیان ۱۲.۵ درصد از جمعیت سرزمین‌های اشغالی را تشکیل می‌دادند. اکنون این رقم به یک درصد رسیده است. صهیونیسم در تلاش است تا هرگونه اثری از اسلام و مسیحیت را پاک کند.»

رئیس مجلس در این مطلب، تصاویری از برگزاری این مراسم در کلیسای گریگور مقدس تهران را بازنشر کرد.

زهرا علیدادی

