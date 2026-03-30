به گزارش خبرگزاری مخر، مهدی علیزاده مدیر حوزه علمیه خواهران کشور در پیامی از یک ماه حضور عزتآفرین و دشمن کوب شیرزنان و دختران دلیر ایران زمین تقدیر کرد.
بسمه تعالی
«و هیچ گامی در جایی که کافران را به خشم آورد برنمیدارند، و هیچ آسیبی به دشمن نمیرسانند، مگر آنکه به سبب آن، عمل صالحی برای آنان نوشته میشود؛ یقیناً خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمیکند.»
سوره توبه، آیه ۱۲۰
بانوان و دختران عزیز ایران،
این روزها ضربان قلب این سرزمین، با قدمهای استوار شما تندتر و محکمتر میتپد. حضور شما در میدان، نشانهای روشن از ایمان، اراده و امید است. هر گامی که برمیدارید، بر زمین نمینشیند؛ در جان این ملت ثبت و در تاریخ ایران زمین حک میشود و در نگاه دشمن، لرزه میافکند.
شما فقط در صحنه نیستید؛ به صحنه معنا میدهید.
در روزهایی که تهدید و سختی بر کشور سایه انداخته، ایستادگی شما خیابانها و میدانها را زنده نگه داشته است. جهانیان این حضور را میبینند و دشمنان از آن مأیوس میشوند.
این شبها، شبهای قدرِ این ملت است؛ شبهایی که تقدیر آینده در آن رقم میخورد. حضور شما، حضوری از جنس ایمان و بیداری است. شما پیشقراول این میدان هستید. حضورتان گرمابخش خانوادههاست و زمینهساز حضور جمعی مردم. شما پیشآهنگ هستید و دیگران را به میدان میآورید.
اکنون و در این لحظات سرنوشتساز، اینجانب بر خود لازم میدانم مراتب عمیق تکریم و قدردانی خویش را از حضور الهامبخش شما شیرزنان و دختران حماسهساز و عزتآفرین ایرانزمین ابراز نمایم و نیز از بانوان طلبه، استادان و مبلغان فرهیخته سراسر کشور که با نقشآفرینی هدایتگر و جریانساز خود، به این حضور معنایی مضاعف بخشیدند، صمیمانه قدردانی کنم.
این سپاس، تنها از زبان یک مسئول نیست؛ بلکه ترجمان قدردانی یک ملت است، و ادای احترام مردانی است که در این میدان، شجاعت و استواری شما را تکیهگاه خود میدانند.
پس، همنوا با همه آزادگان و مجاهدان، به شما بانوان پرصلابت و عزتآفرین، ادای احترام میکنم و درود میفرستم:
درود بر ارادههای پولادین شما.
درود بر اندیشههای روشن و نگاههای آیندهسازتان.
درود بر شما که پرچم عزت این سرزمین را بر دوش گرفتهاید.
درود بر فریادهایتان؛ بر مشتهای گرهکردهتان؛ بر صداهایی که چون صاعقه بر سر دشمن فرود میآید.
درود بر ایمانتان، آنگاه که در این شبهای قدر انقلاب، تکبیر میگویید و اراده خدا را برتر از هر قدرتی میدانید.
درود بر حجابتان، که در این هنگامه، چون پرچم عفاف و هویت، در فضای این سرزمین به اهتزاز درآمده است.
درود بر دستانتان، که خسته میشود اما از حرکت بازنمیایستد؛ دستانی که هم در میدان حضور دارد و هم چراغ خانه و زندگی را روشن نگه میدارد.
درود بر صلابتتان، آنگاه که در خیابانها، با قامت استوار، از عزت ایران و ایرانی دفاع میکنید.
درود بر رجزخوانیهای پرصلابتتان که دل دشمن حقیر را میلرزاند.
درود بر نگاه تربیتگر شما، که این روزها را به مدرسهای از جنس حماسه و ایمان برای فرزندان این سرزمین تبدیل کردهاید؛ کودکان را با خود همراه میکنید، سختی را به جان میخرید و درس عزت را در متن زندگی به آنان میآموزید.
درود بر چشمهای خستهتان، که بیداری این شبها و حضور در میدان را توأمان به جان میخرد، اما از مسیر بازنمیایستد.
دختران ایران،
این مسیر، مسیری تعیینکننده است. حضورتان آینده را میسازد. این ایستادگی، تا تحقق وعده الهی و شکست ذلیلانه و فرار خفتبار دشمن ادامه خواهد یافت.
این ملت نستوه سزاوار دعا و عنایت حضرت بقیهالله الاعظم ارواحنا فداه است.
این ملت عاشورایی، شایستۀ نصرت الهی است.
و بشارت فتح، در این شبهای نورانی، نزدیکتر از همیشه است. «انًّ حزب الله هم الغالِبون».
نظر شما