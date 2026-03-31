اقدامات مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در جنگ تحمیلی رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اقدامات مناطق مختلف تهران در شرایط جنگ تحمیلی رمضان گفت: در این روزهای حساس که کشورمان تحت حملات رژیم صهیونیستی قرار دارد، بانوان تهرانی نشان دادند که با روحیهای ایثارگرانه و مسئولیتپذیری کامل، آماده خدمترسانی به مردم هستند. تمامی فعالیتها با مدیریت و هماهنگی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در حال انجام است.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم، پشتیبانی از خانوادههای شهدا و زنان سرپرست خانوار، توزیع اقلام معیشتی، برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی، و فعالیتهای فرهنگی و روانشناسی بوده که در تمامی مناطق تحت نظارت این مرکز در حال اجرا است.
اردبیلی با اشاره به فعالیتهای منطقه ۲ گفت: در منطقه ۲ در میدان شهید تهرانی مقدم (کاج)، میدان صنعت و فلکه اول صادقیه موکب برپا است که شبها از ساعت ۸ شروع به کار میکنند و کاروان خودرویی تا نیمه شب ادامه دارد.
وی ادامه داد: در حوزه روانشناسی نیز شهردخت منطقه ۲، علاوه بر حضور مستمر در محلهای اصابت، در بهشت زهرا جهت مداخلات روانشناسی برای خانوادههای شهدا حضور فعال دارند. فعالیتهای جهادی بانوان در مساجد نیز بهطور کامل برای آمادهسازی غذا و بستههای افطاری در جریان است.
اردبیلی درخصوص فعالیت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در منطقه ۳ بیان کرد: در منطقه ۳ با میزبانی مسجد صاحبالزمان و خواهران پایگاه شهید بروجردی در تجمع محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام میشود. همچنین مسجد الغدیر محله داوودیه با مشارکت فعالین محلی هر شب مراسم توزیع افطاری، سخنرانی و راهپیمایی به سمت میدان محسنی را دارد.
وی با اشاره به دیگر اقدامات منطقه ٣ گفت: شابلونزنی روی ماشینها در خیابان شریعتی (قلب منطقه ۳) توسط دختران نوجوان و اهدا برچسب و پوستر در تجمعات محکومیت حمله صهیونیستی در محله زرگنده صورت گرفته است.
مشاور زنان وخانواده شهردار تهران در خصوص اقدامات منطقه ۵ در جنگ تحمیلی رمضان هم گفت: در منطقه ۵، یک گروه از بانوان که هر روز تهیه و بستهبندی افطاری برای نیروهای دفاع شهر انجام میدهند، حدود ۲۰ نفر هستند.
وی افزود: تهیه، آماده سازی و توزیع ۲۰ هزار بسته تنقلات برای حافظان امنیت در ایام نوروز نیز توسط دبیرخانه اجلاسیه بین المللی مجاهدین در غربت نیروهای مردمی و جهادی مسجدجامع باغ فیض صورت می گیرد.
اردبیلی با اشاره به اقدامات منطقه ۷ افزود: در منطقه ۷، در دو نقطه سهروردی خرمشهر و جلوی متروی بهار شیراز در پردیس قرارگاه خدماترسانی حمایتی اجتماعی ایران، با حضور خانمهای خانه زنان و خانواده، خانمهای جهادی و کنشگران مسجدمحوری، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برنامههایی اجرا می گردد که شامل مشاوره خانواده، دلنوشته برای رهبر شهید، توزیع اقلام فرهنگی و بصیرتافزا، افطاری ساده و بروشورهای فرهنگی توسط بانوان و دختران نوجوان است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اقدامات منطقه ۸ نیز تصریح کرد: در منطقه ۸ در میدان نبوت اجتماعات مردمی و غرفههایی برپاست که فعالیتها شامل حضور پرشور بانوان در مساجد در اوقات نماز و برقرار بودن مساجد، سیاهپوش کردن فضای داخلی و بیرونی مسجد و نصب تصاویر و بنرهای امام راحل و امام شهید امت، پخش و همخوانی سرودهای حماسی و تلاوت قرآن توسط دختران و بانوان، برپایی ایستگاههای صلواتی و مواکب پذیرایی توسط بانوان، هماهنگی و مشارکت در برنامههای مسجدی و میدانی (روضه و مناجات، عزاداری خیابانی و تجمع در میادین)، حفظ امنیت محلات با بهرهمندی از نیروهای مردمی و بسیج و بانوان فعال، ایجاد امکان تماس تلفن ثابت در مواقع اضطراری، و توسعه شبکه مردمی برای استفاده در مواقع نیاز است.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات منطقه ٨ شبکهسازی و ایجاد ارتباط با مساجد هم جوار و همافزایی ظرفیتها به خصوص بانوان بسیج محلات در مساجد این منطقه که شامل مسجد امام حسین (ع)، فاطمیه (س)، باب الحوائج (ع)، صاحبالزمان (عج)، علیالنقی (ع)، مسلم بن عقیل (ع) هستند.
منطقه ۱۰ با همه توان در خدمت مدافعان امنیت؛ از موکبهای رمضان تا پویشهای مردمی
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با تشریح فعالیتهای منطقه ۱۰ گفت: فعالیت موکبهای جنگ تحمیلی رمضان منطقه ۱۰ که توسط بانوان تهیه و اجرا میگردد، در خیابان قزوین و فرهنگسرای قرآن در حال انجام است. در این موکبها پخت و توزیع آش، عدسی، تخممرغ، خشکبار و... و همچنین بستهبندی و توزیع پکهای فرهنگی و اهدای هدیه به کودکان توسط بانوان جهادی مسجد صاحبالزمان (عج) انجام میشود.
وی افزود: آموزش کمکهای اولیه توسط بانوان به متقاضیان و داوطلبان در مکان مسجد صاحبالزمان (عج) در منطقه ١٠ ارائه میشود همچنین با توجه به شرایط جنگی خدمات سلامت محور شامل برپایی میز سلامت، چکاپ معلولین و افراد عادی و ارائه بن خرید برای ٢٠٠ شهروند این منطقه صورت گرفت.
اردبیلی ادامه داد:آمادهسازی و توزیع افطاری شامل سوپ، شلهزرد، آش، میانوعده و خشکبار توسط بانوان جهادی در مساجد صاحب الزمان پیغمبر، ابوالصدق، رضویه، سیدعزیزالله و توزیع در میان مدافعان امنیت و شهروندان حاضر در میدان در حال انجام است. همچنین بستههای افطاری توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۰ تهیه و در میدان جمهوری و در میان مدافعان امنیت توزیع میشود. بیوقفه منطقه ۱۰ به عزاداران در ایام «جنگ رمضان» و برپایی ایستگاههای فرهنگی و خدماتی گسترده در سطح منطقه از نخستین شبهای این تجاوز انجام شد.
حمایت همهجانبه از آسیب دیدگان
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در منطقه ۱۱، اظهار داشت: با وجود این که مراکز توانمندسازی کوثر و شهربانو منطقه ١١ که تا چند روز گذشته به دلیل موج انفجار و شکستن شیشهها تخلیه شدهاند، با این حال، خدمات مشاوره با حضور پزشکان و مشاوران متخصص در زمینههای خانواده، استرس و اضطراب به صورت شبانهروزی در دسترس شهروندان قرار دارد.
وی افزود: پویشی ویژه کودکان با هدف رنگآمیزی نقاشیهای آماده از مدافعان امنیت در فضای مجازی برگزار شده است. علاوه بر این، پویش دیگری با هدف تشریح جنگ و مقدمات آن به صورت شفاف و روزانه از طریق کانالی که با همکاری حوزههای علمیه ایجاد شده، ارائه میشود.
اردبیلی با اشاره به محل تجمعات در منطقه ۱۱ گفت: فعالیت مداوم بانوان در میدان منیریه، چهارراه بنی اصل، میدان رازی و چند مکان دیگر برقرار است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: در منطقه ۱۱، فعالیتهای متنوعی از جمله کار شابلون روی دیوارهای مساجد، نقاشی و گریم کودک، و گریم پرچم روی دست و صورت در حال انجام است. همچنین، بانوان به صورت خودجوش در مساجد و منازل، افطاری و سحری را برای نیروهای امنیتی و خانوادههایی که دچار آسیب در منازل خود شدهاند، آماده میکنند.
وی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره و سلامت، گفت: غرفهای ویژه در این زمینه برپا شده و طبق روال در تمام میادین تجمعات و فعالیتها برقرار است. همچنین، در چهارراه ولیعصر، چایخانه امام رضا که توسط شهرداری در برخی مناطق و محلهها ایجاد شده، غذای گرم به مردم توزیع می کنند.
اردبیلی در ادامه با اشاره به کمک به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی رمضان، اظهار داشت: هر بانویی که با مرکز تماس میگیرد یا خبر آسیبدیدگی منزلش به دست مرکز میرسد، در صورت آسیب جزئی، به بحران منطقه هدایت شده و تعمیرات لازم انجام میشود. در صورت آسیب جدی، توسط شهردار مناطق به هتلها اسکان داده میشوند.همچنین، دلجویی و دیدار از خانواده شهدای جنگ اخیر و خانواده های آسیب دیده توسط فعالان منطقه نیز انجام می شود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به فعالیت امور زنان و خانواده در منطقه ۱۳ گفت: در منطقه ۱۳، دو موکب در چهارراه کوکاکولا فعالیت میکنند که از ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر تا ۱۱ شب در حال خدمترسانی به مردم هستند که با همکاری اداره فرهنگی و بسیج انجام میشود.
اردبیلی در خصوص فعالیت های منطقه ۱۴ گفت: در منطقه ۱۴، بانوان حاضر در مساجد و جهادگر از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در حسینیه خیابان کیانی بستهبندی افطاری را برای سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام میدهند و در سطح معابر بین تیمهای ایستبازرسی توزیع میشود.
وی تصریح کرد: همچنین توزیع سبد کالا برای زنان سرپرست خانوار تا آخر هفته ادامه دارد.
اردبیلی بیان داشت: هر شب در منطقه ١۴ تجمعات در میدان نبرد، میدان ۱۳ آبان و چهارراه زمزم برگزار میشود. همچنین مسابقه مجازی کتابخوانی، دلنوشته و نقاشی برای دانشآموزان در دست اجراست و پس از جنگ نمایشگاهی از آثار تولیدشده برگزار خواهد شد. برای چهارشنبهسوری نیز پویشی برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال منتشر شده است.
تولید لباس بیمارستانی برای حمایت از نیازمندان و کمک به مراکز درمانی
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران درباره فعالیتهای منطقه ۱۵ گفت: در منطقه ۱۵، مرکز کوثر والفجر در تولید لباس بیمارستانی فعال است؛همچنین مساجد با حضور بانوان فعال هستند؛ جذب دختران نوجوان در مساجد محل، آموزش مردم به موارد ایمنی توسط مربی سازمان آتشنشانی و کارشناس ایمنی، در مساجد و آموزشهایی در خصوص مواجهه با شرایط بحرانی در جنگ ارائه می شود.
وی ادامه داد: طرح "مأمن مسجد" نیز هر روز در حال اجرا است و گروههای جهادی نیز در مساجد پخت غذا و برنامه دارند.
ملزومات مورد نیاز به مواکب مناطق ارائه می شود
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به فعالیت های منطقه ۱۷ تصریح کرد: در منطقه ۱۷، برخی از اقدامات اداره زنان در این ایام همراهی کامل با گروه "بانوان اثرگذار" منطقه در فعالیتهای پشتیبانی، پخش نذورات و هدایای معنوی به کودکان، حضور دختران جوان و بانوان در دستههای عزاداری هرشب در میدان ابوذر، تولید محتوا در راستای آرامش خانواده، پشتیبانی از نیروهای خدوم ملت، تبیین موقعیتهای حساس و همراهی و همدلی مردم است.
وی تصریح کرد: در روز اول جنگ، با توجه به شهادت رهبر معظم انقلاب مراسم عزاداری در این راستا برگزار شد و کانون دختران نور که زیرمجموعه اداره زنان و خانواده شهرداری منطقه ۱۷ است، چاپ عکس صورت گرفت که دختران نوجوان به صورت خودجوش عکسها را در کوچهها توزیع کردند.
اردبیلی گفت: برگزاری مراسم سوم رهبر معظم انقلاب در میادین و همچنین مراسم های شبانه در میادین این منطقه برقرار است؛ پخش نذورات و نذر صلوات نیز صورت می گیرد.
وی ادامه داد: تهیه ارزاق برای زنان سرپرست خانوار با کمک شهردار منطقه، خیرین و نیروهای مردمی انجام شد. همچنین زنان سرپرست خانوار که خود یا فرزندشان دچار معلولیت بودند نیز مورد توجه و پشتیبانی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در مناطق مختلف قرار گرفته اند.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: گروههای روانشناس و کودک، عکس، فیلم و پادکست آماده کرده اند که هرشب پادکست موضوعی در فضای مجازی ارسال میشود. همچنین پویشهای پشتیبانی از نیروهای خدام ملت و رجزخوانی دختران در این منطقه برگزار شده است.
اردبیلی با اشاره به نیاز مناطق در تهیه ملزومات بیان داشت: اگر گروهی مشکل کمبود ملزومات داشت، ما سعی کردیم کمک کنیم و مواردی مثل سماور، فرش، موکت و لوازم پختوپز تهیه و ارائه شد.
اردبیلی با اشاره به فعالیت منطقه ١٩ نیز بیان داشت: تهیه غذا و بسته های افطاری و برپایی موکب حامیان موعود غدیر و ایستگاه صلواتی بخشی از اقدامات این منطقه است.
فعالیت بانوان در پشت جبهه های جنگ تحمیلی رمضان ادامه دارد
اردبیلی با بیان اینکه در منطقه ۲۱ گروه های جهادی حضور دارند، تصریح کرد: گروه های جهادی در این منطقه برای ایستگاه های صلواتی غذا ارائه می دهند. همچنین در ۲ مسجد منطقه در محله وردآورد و تهرانسر به صورت روزانه طبخ غذا انجام می شود.
وی ادامه داد: یک گروه به نام «نهضتمادری» به صورت فعال در قالب پخت غذا فعالیت میکنند و این بخشی از فعالیت بانوان در پشت جبهه ها است.
اتخاذ تدابیر لازم برای اسکان اضطراری افراد آسیبدیده از جنگ در منطقه ۲۲
اردبیلی با بیان اینکه در مرکز توانمند سازی کوثر منطقه ۲۲ در ده روز ابتدایی جنگ تحمیلی رمضان روزانه چهارصد پرس غذا تهیه شد؛ تصریح کرد: در مرکز توانمند سازی کوثر منطقه ٢٢، ده روز ابتدای جنگ روزی ۴۰۰ پرس غذا برای برادران سپاه منطقه تهیه شد و اکنون توسط فردی دیگر به ۱۰۰۰ پرس نیز رسیده است.
وی افزود: بخشی دیگر از این اقدامات منطقه شامل ترویج فرهنگ همدلی در ماه ضیافت الهی؛ توزیع بستههای معیشتی میان خانوادههای کمبرخوردار منطقه ۲۲، اهدای بستههای معیشتی به خانوادههای نیازمند و شناساییشده در سطح منطقه ۲۲ با مشارکت فعال خیرین و سرای محلات برگزار شد.
اردبیلی با اشاره به اسکان اضطراری افراد آسیبدیده از جنگ در منطقه ۲۲ گفت: در پی حمله جنگندههای آمریکایی صهیونی به غرب پایتخت و اصابت چندین راکت به اماکن مسکونی واقع در شهرک یاس، تمهیدات لازم جهت اسکان بیش از ۱۲ خانوار از سوی مدیریت شهری منطقه ۲۲ صورت گرفت.
وی افزود: بانوان خیر محلات با برپایی ایستگاههای افطاری در منطقه ۲۲، به نیت رزمندهها و حافظان امنیت در پشت جبهه مقاومت اقداماتی انجام دادند که شامل توزیع لقمههای افطاری ساده همراه با مراسم معنوی مناجات و دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان(عج) است.
اردبیلی با اشاره به دیگر اقدامات منطقه ٢٢ در جنگ تحمیلی رمضان گفت: از دیگر اقدامات این منطقه توزیع کتب درسی در راستای حمایت از دانش آموزان و کمک به ادامه تحصیل، ارائه خدمات مشاوره غیر حضوری، برپایی موکب افطاری، تهیه و اهدای سبد کالا ویژه خانواده های کم برخوردار محله گلستان در منطقه ٢٢ بخشی دیگر از اقدامات این منطقه در طی جنگ تحمیلی رمضان است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: انشاءالله نصرت و پیروزی یاران اسلام، نیروهای مسلح و مردم ایران را به زودی مشاهده کنیم؛ من و تمامی بانوان و مدیران مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و بانوان جهادگر تهرانی با تمام توان در کنار مردم هستیم و این همدلی و همبستگی را ادامه خواهیم داد.
