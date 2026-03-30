روحیه جهادی «داوطلبان هلال احمر» تداوم راه شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل و مسئولان جمعیت هلال احمر استان سمنان در سالن جلسات این مجموعه با اشاره به مأموریتهای دشوار امدادگران در شرایط بحرانی، بیان کرد: کار هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه و رمضان، جهادی بوده است.
وی افزود: امدادگران و نجاتگران هلالاحمر در بسیاری از حوادث طبیعی و غیرطبیعی، در نخستین لحظات وقوع حادثه در کنار مردم حضور پیدا میکنند و با ازخودگذشتگی، شجاعت و تعهد انسانی برای نجات جان مصدومان و آسیبدیدگان تلاش میکنند. این حضور بهموقع و فداکارانه، علاوه بر نجات جان انسانها، موجب ایجاد امید، آرامش و اعتماد در میان خانوادههای آسیبدیده میشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به نقش انسانی امدادگران در بازگرداندن آرامش به خانوادههای داغدار گفت: در بسیاری از حوادث بویژه جنگ تحمیلی کنونی، نجات مصدومان از زیر آوار یا حتی یافتن و انتقال پیکر جانباختگان، موجب تسلی خاطر و آرامش خانوادهها میشود و این خدمت ارزشمند، عملی است که پاداش واقعی آن تنها در پیشگاه خداوند متعال قابل تصور است.
اکبری در ادامه با تأکید بر روحیه جهادی و داوطلبانه در جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: یکی از ویژگیهای ارزشمند این مجموعه، حضور گسترده نیروهای داوطلبی است که بدون چشمداشت و صرفاً با انگیزه خدمت به مردم، در میدانهای امدادرسانی حضور پیدا میکنند. این روحیه ایثارگرانه که در سختترین شرایط نیز ادامه دارد، جلوهای از فرهنگ نوعدوستی، مسئولیت اجتماعی و مقدم دانستن دیگران بر خود است.
وی با بیان اینکه چنین روحیهای ادامه مسیر فرهنگ ایثار و فداکاری و تداوم راه شهداء در جامعه است، اظهار داشت: فعالیتهای امدادی زمانی ارزش مضاعف پیدا میکند که بدانیم بسیاری از اعضای این مجموعه مردمی، با انگیزههای انسانی و اعتقادی، سختیهای کار امداد را به جان میخرند تا بتوانند در لحظات حساس در کنار مردم باشند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حمایت از مجموعههای خدمترسان اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی استان همواره تلاش کرده است تا در چارچوب وظایف قانونی خود از فعالیت نهادهای خدمترسانی همچون هلالاحمر حمایت کند تا این مجموعهها بتوانند با آرامش و بدون دغدغههای حقوقی و اداری، خدمات خود را به مردم ارائه دهند.
