۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

۱۳طرح تغذیه مصنوعی در استان سمنان اجرا شد؛ ذخیره ۱.۵میلیون مترمکعب آب

۱۳طرح تغذیه مصنوعی در استان سمنان اجرا شد؛ ذخیره ۱.۵میلیون مترمکعب آب

سمنان- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان از آبگیری ۱۳ طرح تغذیه مصنوعی در پی بارش‌های اخیر خبر داد و گفت: این طرح‌ها موفق به ذخیره یک و نیم میلیون مترمکعب آب شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین دمنیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در آب منطقه‌ای سمنان اظهار داشت: تغذیه مصنوعی راهی مهم برای تقویت آبخوان‌ها، کاهش افت سطح آب زیرزمینی و استفاده مفید از رواناب‌های بارندگی و سیلاب است.

وی گفت: در استان سمنان که وابستگی زیادی به منابع زیرزمینی دارد، از ۲۳ طرح تغذیه مصنوعی فعال، ۱۳ طرح پس از بارندگی‌ها و سیلاب اخیر آبگیری شدند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان تصریح کرد: یک و نیم میلیون مترمکعب آب به حوضچه‌ها وارد شد و با توجه به اینکه بخش اعظمی از این مقدار در سفره‌ها نفوذ می‌کند از اینرو به بهبود وضعیت آبخوان‌ها و کاهش اثرات کم‌آبی کمک شایانی خواهد شد.

