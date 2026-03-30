۱۳طرح تغذیه مصنوعی در استان سمنان اجرا شد؛ ذخیره ۱.۵میلیون مترمکعب آب

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین دمنیان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در آب منطقه‌ای سمنان اظهار داشت: تغذیه مصنوعی راهی مهم برای تقویت آبخوان‌ها، کاهش افت سطح آب زیرزمینی و استفاده مفید از رواناب‌های بارندگی و سیلاب است.

وی گفت: در استان سمنان که وابستگی زیادی به منابع زیرزمینی دارد، از ۲۳ طرح تغذیه مصنوعی فعال، ۱۳ طرح پس از بارندگی‌ها و سیلاب اخیر آبگیری شدند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان تصریح کرد: یک و نیم میلیون مترمکعب آب به حوضچه‌ها وارد شد و با توجه به اینکه بخش اعظمی از این مقدار در سفره‌ها نفوذ می‌کند از اینرو به بهبود وضعیت آبخوان‌ها و کاهش اثرات کم‌آبی کمک شایانی خواهد شد.