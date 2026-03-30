به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر دوشنبه ذر بازدید از ستاد بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ رمضان در کردستان اظهار کرد: از نخستین روزهای جنگ، خدمترسانی برای جبران خسارات مردم بهصورت شبانهروزی در جریان است و پرداخت فوری خسارات نقدی در دستور کار قرار دارد.
وی در جریان این بازدید و در دیدار با شهروندانی که منازل آنان در پی جنگ تحمیلی دچار آسیب شده است، افزود: روند خدمترسانی مسئولان با هدف کاهش آلام مردم و جبران خسارات وارده، از ابتدای وقوع جنگ بهصورت مستمر و شبانهروزی ادامه دارد.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از آسیبدیدگان افزود: در نخستین گام، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بهمنظور تسریع در روند بازسازی و پرداخت خسارات در اختیار ستاد بازسازی قرار گرفته است تا بخشی از دغدغههای خانوادهها برطرف شود.
۹ هزار واحد مسکونی در کردستان دچار خسارت شدند
در ادامه این بازدید، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز گزارشی از وضعیت مناطق آسیبدیده ارائه کرد و گفت: در مجموع حدود ۹ هزار واحد مسکونی در استان دچار خسارت شدهاند که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۰۰ واحد مربوط به شهرستان سنندج است.
بر اساس این گزارش، بستههای حمایتی در چهار سطح برای جبران خسارات در نظر گرفته شده است؛ این حمایتها شامل تأمین ملزومات معیشتی از جمله لوازم خانگی، پرداخت ودیعه مسکن برای خانوارهایی که امکان سکونت در منزل خود را ندارند، تأمین هزینه اجارهبها برای دورهای بین ۶ ماه تا یک سال، و همچنین کمک به تعمیر بخشهایی از واحدهای آسیبدیده مانند درب و پنجره بهمنظور جلوگیری از بلااستفاده شدن این منازل است.
