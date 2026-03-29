۸۳۶ واحد مسکونی در شهرستان مهران دچار خسارت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی عصر یکشنبه با حضور در ستاد بازسازی مناطق آسیب‌دیده، از نزدیک در جریان ارزیابی خسارت‌ها، اقدامات میدانی و گزارش کارشناسان قرار گرفت.

نعمتی با تأکید بر ضرورت تسریع و دقت در ارزیابی خسارت‌ها، اعلام کرد: تمام آسیب‌های واردشده به واحدهای مسکونی و تجاری شهروندان جبران خواهد شد و مردم در این زمینه هیچ نگرانی نداشته باشند.

وی گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون ۸۳۶ واحد مسکونی درشهرستان مهران دچارخسارت گردید است وازاین میزان ۸ واحد غیر قابل سکونت بوده که بابت اجاره بها یک سال مبلع ۹۶ میلیون تومان برای هرمالک و همچنین۸ واحد تخریب شده مبلغ ۴۶ میلیون بلاعوض به حساب مالکین آن‌ها واریز گردید است .

وی افزود:تیم های ارزیاب وکارشناسان بنیاد مسکن با مراجعه به محل وارزیابی میزان خسارات وارده اسامی کلیه منازل را جهت پرداخت خسارات وهزینه ها درسامانه بنیاد ثبت نموده است که بعد ازانجام امورات اداری خسارات های وارد پرداخت خواهد شد

وی پس از استماع گزارش تیم‌های ارزیاب، ضمن قدردانی از تلاش‌ها، دستورهای لازم برای شتاب‌بخشی در تکمیل فرآیند ارزیابی را صادر کرد و بر رعایت دقیق ضوابط و استانداردهای فنی در این روند تأکید داشت.

نعمتی همچنین یادآور شد که بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولیت جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای خصوصی به بنیاد مسکن سپرده شده و این موضوع به‌صورت ویژه و فوری در دستور کار قرار دارد

فرماندار مهران درادامه در بازدید از بیمه ایران واحد مهران درخصوص خسارات وارده به اتومبیل ها درجنگ رمضان گفت: دراین جنگ به ۵۶ دستگاه اتومبیل خسارت وارد گردیده که بیمه ایران واحد مهران به نمایندگی از دولت ضمن تشکیل پرونده وکارشناسی میزان خسارات ناشی ازبمباران به اتومبیل ها خسارات پرداخت می نماید.