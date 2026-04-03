تمامی خسارات جنگ در کرمانشاه ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر جمعه در نشست کارگروه ستاد بازسازی جنگ با اشاره به اقدامات فوری استان پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: بلافاصله پس از این حادثه جلسه مدیریت بحران استان تشکیل شد و وظایف هر یک از دستگاههای اجرایی به طور مشخص تعیین شد.
وی افزود: در همین راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان دستگاه مسئول ارزیابی خسارات تعیین شد و در مدت کوتاهی حدود ۵۰ اکیپ ارزیابی در نقاط مختلف استان مستقر شدند تا روند بررسی و ثبت خسارات را انجام دهند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه روند ارزیابیها همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تمامی خسارات وارده به واحدهای مسکونی و سایر بخشها ثبت و ضبط شده و مردم اطمینان داشته باشند که برای جبران این خسارات برنامهریزی لازم انجام شده است.
حبیبی با اشاره به وضعیت واحدهای تخریبشده گفت: برای خانوارهایی که واحد مسکونی آنها دچار تخریب شده است، هزینه اجاره مسکن موقت به حساب متقاضیان واریز شده تا بتوانند در کوتاهترین زمان نسبت به اسکان موقت اقدام کنند.
وی همچنین از ایجاد حساب ویژه در بنیاد مسکن برای جذب کمکهای مردمی و مشارکت خیرین در روند بازسازی خبر داد و افزود: کمکهای مردمی با نظارت بنیاد مسکن و بر اساس میزان خسارات ثبتشده برای بازسازی واحدهای آسیبدیده هزینه خواهد شد.
استاندار کرمانشاه استفاده از ظرفیتهای مردمی و گروههای جهادی را عاملی مهم در تسریع روند بازسازی دانست و تصریح کرد: این مشارکتها میتواند کمک مؤثری برای بازگشت سریعتر شرایط عادی به زندگی مردم خسارتدیده باشد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مستأجران آسیبدیده اظهار کرد: بر اساس مصوبات و دستورالعملهای ابلاغی، مستأجرانی که دچار خسارت شدهاند ظرف هفته آینده از طریق بانک مسکن معرفی خواهند شد تا از تسهیلات اسکان موقت یکساله بهرهمند شوند.
حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: میزان این تسهیلات متناسب با نوع شهر و جمعیت آن تعیین شده و موضوع اسکان و اجاره موقت مستأجران نیز در حال ساماندهی و پیگیری است.
