به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید صباغی دکتری تخصصی علوم و فناوری نانو مدرس دانشگاه و با افتخار فارغ التحصیل دانشگاه تهران و صنعتی اصفهان در یادداشتی نوشت: علوم و فناوری نانو، مطالعه و بررسی جزئیات مواد در ابعاد نانومتری و دنیای اتمی است. اما برای درک وضعیت فعلی دنیا و در راس آن " ایران عزیز ما" نیاز به بررسی و تحلیل در ابعاد زیر اتمی نیست. *امروزه همه مردم دنیا در ابعاد ماکرو با چشم غیرمسلح تک تک جنایات شیطان‌های زمانه را می‌بینند.* آری! می بینند، سکوت میکنند، می ترسند و متاسفانه توسط برخی از کشورهای همسایه عرب ما و مشخصا امارات متحده عربی و عربستان سعودی حمایت می شوند. اما انسان آزاده، غرب و شرق، شمال و جنوب، یهودی و مسیحی، مسلمان و بی دین و ... نمی شناسد، انسان آزاده داده‌ها را تحلیل می‌کند، جنایات را می‌بیند و با قلب خود این رفتار غیرانسانی را محکوم می‌کند.

تا جایی که امروز دنیا به تظاهرات میلیونی No Kings با چشمانی اشکبار نظاره می‌کند نتیجه‌ای که سالهاست ( از کورش بزرگ) از اعماق وجود ایران و ایرانی فوران‌ می‌کند. و منشور حقوق بشری را می‌سازد.

شاید روزی که درب مدرسه شجره طیبه میناب توسط ترامپ کودک‌خوار و نتانیاهو کودک کش برای همیشه بسته شد فکر نمیکردند قلب تک تک دانش آموزان و دانش پژوهان، و احاد مردم دنیا مدرسه‌ای مجزا شود و بیداری عمومی در دنیای واقعی را فریاد بزند.

آری در جنگ نیروی نظامی در خط مقدم است و شهادت جانانه این افراد امری اجتناب ناپذیر است، اما وقتی جبهه جنگ از بستر نظامی به زیرساختی، ترورهای ناجوانمردانه دانشمندان، حمله به مراکز پزشکی و درمانی، مدارس و اخیرا نیز دانشگاه‌های کشور توسعه پیدا می‌کند هدف اختلال گسترده در زندگی روزمره و نابودی ملت متمدن ایران است. اما درک این موضوع پبچیده نیست که تمدن چند هزار ساله اگر قرار بود با بمب و وطن فروشی نابود شود که چند هزار ساله نمیشد.

به عنوان یک عضو کوچک از جامعه آکادمیک و دانشگاهی ایران، جنایات بی شرمانه دشمنان شیطان صفت را به مراکز آموزشی-پژوهشی و دانشگاه های کشور اعم از دانشگاه علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان را محکوم کرده و به همه دانشجویان، دانش‌پژوهان و دانشمندان سنگر علم ایران عرض میکنم این حملات فقط نشان از مسیر درست علم در کشور است، که دشمنان ما را چنان تا عمق وجود آتش زده است که تنها راهکار توقف توسعه علم در کشور را حملات نظامی می‌دانند اما دشمنان ما همواره از احمق ها بوده‌اند.

درست است احمق! علم و فرهنگ ریشه در تمدن چند هزار ساله ایران دارد روزی که اثری از شیطان های صهیونی با قدمت مشابه درختان برخی خیابان های شهری ایران وجود نداشت. اما امروزه جامعه دانشگاهی این وظیفه را دارد تا راه و مسیر هموار دانشمندان کشور را با قدرتی بیشتر و بهتر ادامه دهند و مشابه مردم در میدان و نیروهای نظامی در خط مقدم پرچم علم و آگاهی را بیشتر و بهتر برافراشته کنند. ایران عزیز، مادر قهرمان من، چندهزار سال است که دشمن به شما سنگ میزند و این سنگ ها سنگرها را میسازد و تورا قوی تر می کنند.

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود

نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود

زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل

زین پس چو نباشیم ایران خواهد بود