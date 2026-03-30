۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۷

۱۳.۵ میلیون مسافر نوروزی در مازندران اقامت کردند

ساری - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ثبت ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۹۸۸ نفر-شب اقامت رسمی و غیررسمی در استان از ۲۵ اسفند تا آغاز ۱۰ فروردین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آمار ثبت‌شده در سامانه مسافریار، اظهار کرد: مجموع کل اقامت ثبت‌شده در استان از ۲۵ اسفند تا آغاز ۱۰ فروردین، شامل اقامت‌های رسمی و غیررسمی، به ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۹۸۸ نفر-شب رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران همچنین با بیان اینکه نظارت بر تأسیسات گردشگری به‌صورت مستمر در حال انجام است، افزود: تا تاریخ ۱۰ فروردین، کارشناسان نظارت ۲۳۴۱ فقره بازدید از تأسیسات گردشگری استان انجام داده‌اند.

او تصریح کرد: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت خدمات، رعایت ضوابط و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به گردشگران انجام شده و روند نظارتی در ایام سفرهای نوروزی همچنان ادامه دارد.

