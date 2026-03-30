۱۳.۵ میلیون مسافر نوروزی در مازندران اقامت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آمار ثبتشده در سامانه مسافریار، اظهار کرد: مجموع کل اقامت ثبتشده در استان از ۲۵ اسفند تا آغاز ۱۰ فروردین، شامل اقامتهای رسمی و غیررسمی، به ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۹۸۸ نفر-شب رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران همچنین با بیان اینکه نظارت بر تأسیسات گردشگری بهصورت مستمر در حال انجام است، افزود: تا تاریخ ۱۰ فروردین، کارشناسان نظارت ۲۳۴۱ فقره بازدید از تأسیسات گردشگری استان انجام دادهاند.
او تصریح کرد: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت خدمات، رعایت ضوابط و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به گردشگران انجام شده و روند نظارتی در ایام سفرهای نوروزی همچنان ادامه دارد.
نظر شما