به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم جلیلی ظهر سه شنبه در دیدار نوروزی با راهنمایان گردشگری بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بیشتر فعالان این حوزه تاکید کرد و ادامه داد: در شرایط ویژه کشور تاسیسات گردشگری آسیب‌پذیر هستند.

وی در این جلسه از زحمات و همراهی راهنمایان گردشگری در طول سال قدردانی کرد و افزود: راهنمایان گردشگری نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند و به عنوان حلقه واسط بین سایر تاسیسات عمل می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به اهمیت حضور راهنمایان در جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، اضافه کرد: این حضور علاوه بر معرفی آثار و ظرفیت‌های منطقه، به جذب گردشگر جدید و ایجاد خاطرات ماندگار برای بازدیدکنندگان کمک می‌کند.

وی در ادامه به اعلام مجوز میراث‌فرهنگی برای بازدید از محوطه‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: در شهرستان ملایر، مجموعه دستکند سامن و محوطه تاریخی نوشیجان از دوم فروردین‌ماه خدماتی به مسافران نوروزی ارائه می‌دهند.

در این جلسه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای رونق گردشگری مورد بحث قرار گرفت و اجرای نشست تخصصی با موضوع نوشیجان و کریم‌خان زند مطرح شد و در ادامه پیشنهادات متنوعی از جمله تولید پادکست‌های معرفی آثار، حضور فعال راهنمایان در ایام تابستان و امکان آماده‌باش آنان در طول سال ارائه شد.