آرامگاه باباطاهر با وجود آسیب وارده پذیرای بازدیدکنندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر امروز در بازدید از آرامگاه باباطاهر، گفت: در پی اصابت‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر در شهر همدان رخ داد، متأسفانه آسیب‌هایی به آرامگاه باباطاهر، یکی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی ارزشمند کشور و استان همدان، وارد شد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی در این زمینه انجام شده است، افزود: همکاران اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان وضعیت این بنا را بررسی کرده‌اند و در حال حاضر آرامگاه باباطاهر برای بازدید گردشگران و علاقه‌مندان قابل استفاده است.

استاندار همدان تأکید کرد: با این حال تلاش می‌کنیم روند مرمت و بازسازی این مجموعه هرچه سریع‌تر انجام شود تا این بنای تاریخی به شکل کامل آماده بازدید و بهره‌برداری گردشگران شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی کشور گفت: آسیب وارد شدن به اماکن تاریخی و فرهنگی نشان‌دهنده بی‌توجهی به ارزش‌های انسانی و میراث تمدنی است.

ملانوری شمسی در پایان ابراز امیدواری کرد با انجام اقدامات مرمتی و حفاظتی، آرامگاه باباطاهر همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری همدان حفظ و صیانت شود.