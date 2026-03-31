اولویت سال ۱۴۰۵دادگستری سمنان اعلام شد؛ دادرسی الکترونیک در صدر برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در بازدید از شعب مجتمع قضایی شهید قدوسی سمنان و در دیدار با مسئولان این مجموعه اعلام کرد: جبهه عدالتگستری نباید لحظهای در اجرای عدالت در جامعه تعلل کند و لازم است با تسریع در رسیدگیها، اجرای بهموقع احکام قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک، زمینه تحقق هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم شود.
وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی استان سمنان با وجود شرایط خاص کنونی کشور، با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در حال ارائه خدمات به مردم است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به شرایط منطقهای و بینالمللی و تداوم تقابل جبهه مقاومت اسلامی با دولتهای سفاک و متخاصم آمریکایی و صهیونیستی، حفظ و تأمین امنیت پایدار داخلی را یکی از مؤلفههای مهم پشتیبانی از موفقیتها و پیروزیهای رزمندگان نیروهای مسلح در عرصه جنگ تحمیلی فعلی دانست.
اکبری افزود: در چنین شرایطی، دستگاه عدالت نیز به عنوان بخشی از ساختار حاکمیتی کشور، وظیفه دارد بدون هیچگونه وقفهای در مسیر اجرای عدالت و خدمترسانی به مردم گام بردارد.
وی تأکید کرد: جبهه عدالتگستری نباید حتی لحظهای در حکمفرمایی عدالت در جامعه تعلل کند و باید با تلاش مستمر و بیوقفه، خدمات قضایی را بهصورت دقیق، سریع و با کیفیت مطلوب به شهروندان ارائه دهد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت حرکت جدی به سمت دادرسی تمام الکترونیک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: توسعه و استقرار کامل فرآیندهای الکترونیک در رسیدگیهای قضایی، نقش مؤثری در تسریع امور، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای رضایتمندی مردم دارد و باید با جدیت بیشتری در شعب دنبال شود.
