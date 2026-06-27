به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، ظهر امروز در بازدید از مجتمع قضایی شهید قدوسی سمنان، با اشاره به سیاستهای قوه قضائیه در زمینه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای سامانه «سمپ» در اجرای کامل دادرسیهای تمامالکترونیک تأکید کرد.
وی توسعه دادرسی تمامالکترونیک و حذف کاغذ از فرآیندهای قضایی را علاوه بر کاهش هزینهها، از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری، کاهش اطاله دادرسی و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم دانست و انتظار داشت تمام شعب با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، در تحقق این هدف اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه تعیینتکلیف بهموقع پروندهها باید همواره با رعایت دقت، صحت و اتقان آرای قضایی همراه باشد، تصریح کرد: این امر ضمن احقاق حق، ابطال باطل و اجرای عدالت، به افزایش رضایتمندی مراجعان نیز میانجامد.
اکبری در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی هدفمند و اولویتدار به پروندههای کثیرالشاکی، معوق و مسن، کاهش موجودی شعب در این دسته از پروندهها و جلوگیری از انباشت غیرضروری آنها را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: همکاران قضایی باید با مدیریت صحیح فرآیند رسیدگی، برنامهریزی مناسب و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، ضمن حفظ دقت و اتقان آراء، نسبت به تعیینتکلیف بهموقع این پروندهها اهتمام ویژه داشته باشند تا ضمن کاهش اطاله دادرسی، زمینه احقاق حق، اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مراجعان فراهم شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، استمرار بازدیدهای میدانی از مراجع قضایی را از برنامههای راهبردی مدیریت قضایی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور در شعب، بررسی مستقیم مسائل و شنیدن دیدگاهها و پیشنهادهای کارکنان قضایی و اداری، نقش مؤثری در شناسایی چالشها، اتخاذ تصمیمات کارشناسی و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم دارد.
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