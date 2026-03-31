به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی،وزیر بهداشت در یک نامه با بیان اینکه تخریب مراکز درمانی و شهادت نیروهای امدادی، ارائه خدمات حیاتی به مجروحان و بیماران را با چالش مواجه ساخته است، تصریح کرد: این اقدامات، مصداق بارز «جنگ‌افروزی» علیه سلامت و امنیت انسانی است.

متن کامل نامه وزیر بهداشت به شرح زیر است:

جناب آقای تدروس آدهانوم گیبرسیوس

مدیرکل محترم سازمان جهانی بهداشت با سلام و احترام؛

با عنایت به توئیت اخیر جناب‌عالی مبنی‌بر فشار بی‌سابقه بر نظام‌های سلامت در منطقه و با استناد به گزارش‌های تأییدشده سازمان جهانی بهداشت در خصوص حملات به مراکز درمانی، مراتب تقدیر و نگرانی خود را اعلام می‌دارم.

متأسفانه در جریان تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، شاهد نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تعهدات بشردوستانه بودیم. این حملات نه‌تنها به زیرساخت‌های حیاتی کشور ما آسیب رسانده، بلکه منجر به شهادت و مجروحیت شماری از نیروهای فداکار نظام سلامت و اختلال در خدمات‌رسانی به بیماران و غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان شده است.

همان‌گونه که در پیام شما اشاره شد، نظام سلامت ایران برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده ناشی از این بحران، تحت فشار مضاعفی قرار دارد. تخریب مراکز درمانی و شهادت نیروهای امدادی، ارائه خدمات حیاتی به مجروحان و بیماران را با چالش مواجه ساخته است. این اقدامات، مصداق بارز «جنگ‌افروزی» علیه سلامت و امنیت انسانی است.

نکته حائز اهمیت دیگر که می‌خواهم به استحضار جناب‌عالی برسانم، تهدید فاجعه‌بار ناشی از حملات به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های کشور است که می‌تواند منجر به فجایع محیط زیستی و بهداشتی شود و مستقیماً با رسالت سازمان جهانی بهداشت در تضاد است.

بدین‌وسیله از سازمان جهانی بهداشت به عنوان عالی‌ترین نهاد بین‌المللی مسئول سلامت، انتظار داریم:

با قاطعیت، هرگونه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه مراکز درمانی و نیروهای امدادی را محکوم نماید.

سازوکاری فوری برای ارسال کمک‌های بشردوستانه، شامل دارو، تجهیزات پزشکی و تیم‌های واکنش سریع (EMT) جهت پشتیبانی از سیستم سلامت ایران فراهم آورد.

نسبت به تبعات انسانی حملات احتمالی به تأسیسات غیرنظامی (اعم از پزشکی، انرژی و ...) هشدار داده و مانع از سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات شود.

جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تسهیل در ارسال کمک‌های بشردوستانه اعلام می‌دارد و بر این باور است که «صلح بهترین درمان» است.