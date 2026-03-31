مدیر سینمایی کرمانشاه: سینما پایگاه تقویت روحیه جمعی است

محمد جواد کنجوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نقش تازه سینماها به عنوان پایگاه فرهنگی در تقویت روحیه جمعی در کمپین «سینما پای کار ایران» خبر داد و به تشریح فعالیت‌های پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه در این راستا پرداخت.

وی افزود: در روزهایی که فضای عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی، امیدآفرینی و حضور فعال نهادهای فرهنگی نیاز دارد، سینما به عنوان یکی از موثرترین بسترهای ارتباطی و رسانه‌ای وظیفه دارد سهم خود را در تقویت روحیه جمعی و همراهی با مردم ایفا کند.

وی با اشاره به اهداف این کمپین ملی افزود: پویش «سینما پای کار ایران» که از سوی موسسه بهمن سبز و با هدف سازمان‌دهی ظرفیت‌های سینمایی کشور طراحی شده، گامی مهم در جهت فعال نگه‌داشتن این نقش فرهنگی به شمار می‌رود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: در چارچوب این پویش، مجموعه‌های سینمایی در سراسر کشور مأموریت یافته‌اند فراتر از نقش معمول اکران فیلم عمل کنند و به عنوان نقطه‌ای برای تعامل اجتماعی، اطلاع‌رسانی صحیح و ارتقای روحیه جامعه فعالیت داشته باشند و این رویکرد باعث می‌شود سینما در هر شهر به پایگاهی فرهنگی-رسانه‌ای تبدیل شود که با اتکا به نیروهای بومی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی، بتواند ارتباط موثرتری با مردم برقرار کند.

کنجوری در خصوص فیلم‌های در حال اکران گفت: اکران فیلم‌های جدید شامل چهار اثر «نیم شب»، «قمارباز»، «خط نجات» و «بهشت تبهکاران» که غالباً با موضوع این روزهای کشورمان در تطابق است، از سوی موسسه بهمن سبز نیز در راستای همین پویش انجام می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هر کدام از این فیلم‌ها با روایت‌هایی تازه، نگاه متفاوتی به مفاهیم شجاعت، مسئولیت‌پذیری و انتخاب‌های انسانی در شرایط امروز دارد و فرصتی است تا مخاطبان با داستان‌هایی دراماتیک و الهام‌گرفته از واقعیات اجتماعی مواجه شوند و تجربه‌ای اثرگذارتر از تماشای فیلم داشته باشند.

وی همچنین به نحوه دسترسی مخاطبان اشاره کرد و افزود: علاقمندان جهت تهیه بلیت سینما می‌توانند به سامانه‌های اینترنتی خرید بلیت و یا به‌صورت حضوری به سینماها مراجعه نمایند.

به گفته مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، مجموعه این اقدامات در نظر گرفته شده در کنار هم کمک می‌کند پیام پویش «سینما پای کار ایران» به‌صورت دقیق و منسجم به مخاطبان منتقل شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه نیز پیرو این پویش ملّی اقدامات عملی متعددی انجام داده است، عنوان کرد: از جمله برنامه‌هایی که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است می‌توان به نصب پوسترها و بنرهای اختصاصی این پویش، نصب پرچم کشور عزیزمان، پخش سرود ملی قبل از نمایش فیلم‌ها و پخش اقلام تبلیغاتی از تلویزیون شهری سینما اشاره کرد.

وی گفت: این مجموعه تلاش کرده است سهم خود را در همراهی با این حرکت فرهنگی ایفا کند و حضور مؤثرتری در جریان این پویش داشته باشد.

کنجوری خاطرنشان کرد: سینما تنها محل نمایش فیلم نیست؛ بلکه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد آرامش ذهنی، افزایش آگاهی و تقویت همدلی اجتماعی داشته باشد. همراهی با این پویش فرصتی است تا سینما بار دیگر جایگاه فرهنگی خود را در کنار مردم تثبیت کند و نقش سازنده‌اش را در این دوران حساس پررنگ‌تر سازد.

وی اضافه کرد: امیدوارم با ادامه این مسیر و همکاری تمامی فعالان سینمایی، بتوانیم سهمی هرچند کوچک اما موثر در تقویت انرژی جمعی و وحدت ملی و تداوم جریان فرهنگی کشور داشته باشیم.