آسیب به ۱۴۹ واحد مسکونی مددجویان در کردستان در حملات هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به خسارات واردشده به مددجویان این نهاد اظهار کرد: در جریان حملات یک ماه اخیر به مناطق مختلف استان، ۱۴۹ واحد مسکونی متعلق به مددجویان دچار آسیب شده است.
وی افزود: بازدیدهای میدانی از این واحدها انجام و گزارشهای لازم تهیه شده و بر همین اساس، ارائه خدمات حمایتی به خانوارهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: کمکها بهصورت موردی به این خانوادهها پرداخت شده و در مواردی که منازل بهطور کامل تخریب شدهاند، حمایتهایی در قالب ودیعه و اجاره مسکن پیشبینی و پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اطلاعات این خانوارها به دستگاههای مرتبط ارسال شده است، تصریح کرد: فهرست آسیبدیدگان برای ثبت و پیگیریهای لازم در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفته تا روند جبران خسارات با سرعت بیشتری انجام شود.
طوسی همچنین از شهروندان خواست برای پیگیری جبران خسارات، صرفاً به اطلاعیههای رسمی دستگاههای متولی توجه کنند.
وی در پایان از تشکیل قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی کمیته امداد در سطح استان و شهرستانها خبر داد و گفت: ارائه خدمات به مددجویان و نیازمندان بدون وقفه ادامه دارد و امدادگران این نهاد در حال خدمترسانی مستمر به خانوارهای آسیبدیده هستند.
