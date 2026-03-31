مجید خطیبی سرپرست جمعیت هلال احمر ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران طی حکمی، مجید خطیبی را به سمت سرپرست جمعیت هلال احمر ورامین منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی، به موجب این ابلاغ، به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر ورامین منصوب میگردید.

با عنایت به وظایف و مأموریتهای متعدد و گسترده جمعیت هلال احمر، انتظار دارم ضمن بهرهگیری از پتانسیل‌های درون و برون‌سازمانی، تمام توان علمی، تجربی و اجرایی خود را در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات جمعیت در شهرستان به کار گیرید.

شاهین فتحی در این حکم برای سرپرست جدید آرزوی توفیق کرد.