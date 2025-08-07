به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال‌احمر با صدور حکمی، حمیدرضا آقاملایی را به عنوان سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان گلستان منصوب کرد.

در بخشی از حکم پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، آمده است:

حمیدرضا آقاملایی نظر به شایستگی، تعهد و سوابق مفید و ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست جمعیت هلال احمر استان گلستان» منصوب می‌شوید.

با عنایت به اصول مندرج در اساسنامه جمعیت هلال احمر مبنی بر تلاش در جهت تسکین آلام بشری، کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی از جنابعالی انتظار دارم ضمن توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی استان با بهره گیری از پتانسیل‌های درون و برون سازمانی تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را در راستای توسعه کیفی و کمی مجموعه و بهبود ارائه خدمات تخصصی جمعیت در استان به کار گیرید.