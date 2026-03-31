به گزارش خبرگزاری مهر، جیانی اینفانتینو در حاشیه حضور در اردوی تیم ملی فوتبال ایران با قدردانی از پیام انسانی امیر قلعهنویی، توضیح داد: خواستم شخصا نزد شما بیایم تا بگویم جامعه فوتبال دنیا در کنار شماست. شرایط را میدانم و مثل هر انسان دیگری درک میکنم وقتی یک پدر یا مادر فرزند خود را از دست میدهد، چه سختی میکشد. در همین شرایط فوتبال میتواند نقش خیلی مثبتی برای تمام مردم دنیا داشته باشد.
وی افزود: ما دنبال سیاست نیستیم زیرا سیاستمدار نیستیم. کار ما فوتبال است و کاری که میتوانیم با فوتبال انجام بدهیم، دور هم جمع کردن مردم است. خیلی خوشحالم تیم ملی ایران در حال برگزاری اردو است و همانگونه که در رسانهها گفتم برای این تیم فقط یک برنامه داریم. ایران به جام جهانی صعود کرده و در این رقابتها بازی خواهد کرد.
رییس فیفا اضافه کرد: به شخصه هر کاری از دستم بربیاید انجام میدهم تا مطمئن شوم همه چیز روبهراه است. پیام خیلی مهمی را برای مردم ایران نشان دادید. تیم ملی برای آنهاست. ۹۰ میلیون ایرانی در کشور شما و میلیونها ایرانی خارج از کشورتان هستند. همه آنها به تیم ملیشان افتخار میکنند. این فوتبال است و سیاست نیست.
اینفانتینو خاطرنشان کرد: از الان تا جام جهانی هر کاری از دست من بربیاید، در خدمت تیم ملی ایران هستم. اگر بخواهید اردویی برگزار کنید یا مسئلهای در ارتباط با خارج از کشور باشد، هر کاری باشد انجام میدهم. هر موقع خواستید در تماس باشید، در خدمت هستم و اگر کمکی بخواهید انجام میدهم.
امیر قلعهنویی پس از این صحبتهای ریاست فیفا توضیح داد: من خواستهای از ایشان دارم. درباره خیلی از مسائل صحبت کردیم اما واقعیت این است از لحاظ مالی مشکلات و دغدغههای زیادی داریم. شما یک مدیر بالغ هستید و میدانید یک تیم باید با شرایط مطلوب وارد مسابقات شود که یکی از این شرطها داشتن اردوهای خوب است اما متاسفانه فیفا پول ما و ایران را نمیدهد. نیاز داریم اردوهای خوبی برگزار کنیم.
وی افزود: به صورت مثال یک موضوع را بگویم. قبل از قرعهکشی ۶ ماه وقت گذاشتیم. قرار بود بازیها در ۳ منطقه برگزار شود اما جایگاهها و کمپهایمان را مشخص کردیم و بازدیدهای خود را انجام دادیم. در ادامه گفتند نمیتوانید گزینه اول خود را در اختیار داشته باشید.
سرمربی تیم ملی اشاره کرد: برای یک مربی و تیم اجرایی که ۶ ماه وقت میگذارد، این کار درست نیست و در آمریکا ۲ بار ما را جابهجا کردند. خواستم این موضوع را خدمتشان گزارش بدهم. خود فیفا هم کمپ ما را جابهجا کرد.
رییس فیفا در پاسخ به این مطالبه سرمربی تیم ملی ایران، توضیح داد: گفتم از طرف ما هر کاری بتوانیم انجام میدهیم تا تیم را آماده کنید.
مهدی محمد نبی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال هم در حاشیه حضور رئیس فیفا در اردوی این تیم، اظهار کرد: از شما میخواهیم به ۳ موضوع توجه کنید. اولین بحث کمپها و اردوها است. بحث دوم مربوط به ویزاها است و حتی به مهدی تاج، رئیس فدراسیون ما ویزا ندادند. این موضوع خیلی مهم است. کمپ تیم ملی ما در پی حملات اخیر آسیب دیده و برای مرمت و بازسازی آن میخواهیم به دلیل شرایط اضطرار، از پروژههای فیفا و مبالغی که در این نهاد داریم استفاده کنیم.
رئیس فیفا درباره این درخواست مدیر تیم ملی، گفت: شرایط پیچیده است اما میخواهم شما در بهترین شرایط ممکن از الان تا جام جهانی باشید. برای هرچه به فکرتان میرسد نیز با ما در تماس باشید و آن را انجام میدهیم.
در ادامه قلعهنویی تصریح کرد: ما از لحاظ اخلاقی، انسانی و ورزشی باید در جام جهانی نماینده خوبی برای کشورمان باشیم. اینجا قول میدهم در این ۳ مورد بدون حاشیه میتوانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم. شما انسان بزرگی هستید و ارادتی که به شما دارم نه به خاطر دلیل فنی و جایگاهتان است بلکه نگاه انسانی که به دنیا دارید.
وی تاکید کرد: چندین بار صحبتهای شما را گوش کرده و باید از این نگاه درباره فوتبال راهنمایی بگیریم. آخرین حرف من این است که از خدا میخواهیم شما در این زمانه در جایگاه درست تاریخ قرار بگیرید. اگر جایگاه سرمربی ماندنی بود، به من نمیرسید. فقط امیدوارم نگاه و وظیفه انسانی خود را به بهترین شکل انجام بدهم.
اینفانتینو در ادامه عنوان کرد: من امروز ۱۳ ساعت پرواز کرده و با اینجا آمدم. امروز بازیهای مقدماتی جام جهانی در اروپا و مکزیک برگزار میشود.
قلعهنویی هم با تشکر از حضور رییس فیفا، گفت: یکی از این موارد کار انسانی که میگویم همین است.
در ادامه نبی اضافه کرد: من هم بار دیگر تشکر کرده و امیدوارم از آسیا نماینده شایستهای برای جام جهانی باشیم. امیدوارم درباره این ۳ موضوع نیز پیگیریهای لازم صورت بگیرد تا کار ما انجام شود. اگر کاری هم پیش از بازیهای خود انجام میدهیم
