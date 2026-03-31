الازهر به مشروعیت بخشیدن اعدام اسرای فلسطینی توسط اسرائیل اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز الازهر مصر امروز سهشنبه در بیانیهای از جامعه جهانی خواست تا به سرعت برای جلوگیری از اقدامات تلآویو در مشروعیت بخشیدن به کشتار فلسطینیان اقدام کند.
این مرکز اسلامی گفت که «از فروپاشی نظام حقوقی بینالمللی و ناتوانی آن در مقابله با اقدام اشغالگران صهیونیستی در تصویب لایحهای برای اجرای مجازات اعدام علیه اسرا و بازداشتشدگان فلسطینی ابراز تأسف و نارضایتی عمیق خود را ابراز میکند.»
مرکز الازهر تأکید کرد که این جنایت بار دیگر چهره خونین این اشغالگری را آشکار میکند، اشغالگری که به جنایات جاری خود بسنده نمیکند، بلکه میکوشد جنایت و قتل را قانونی جلوه دهد و به آن پوشش قانونی دروغین و آشکاری بدهد.
مرکز اسلامی الازهر بر رد قاطع هرگونه اقدام یا تصمیمی که از سوی اشغالگران برای مشروعیت بخشیدن به کشتار فلسطینیان صادر میشود، تأکید کرد.
الازهر این تصمیم را چیزی جز تلاش مذبوحانه اشغالگران برای مشروعیت بخشیدن به این قتل ندانست که به هیچ وجه واقعیت آن را تغییر نمیدهد؛ همچنین نشاندهنده وحشیگری و فساد اخلاقی این نهاد و نقض تمام ارزشهای انسانی توسط آن است.
الازهر از جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری خواست تا مسئولیتهای اخلاقی و قانونی خود را در قبال این اقدامات که قوانین و هنجارهای بینالمللی را نادیده میگیرد، بر عهده بگیرند.
الازهر از این نهادها خواست تا سریع و بیدرنگ برای توقف این اقدامات، پاسخگو کردن عاملان آن و نجات جان بیگناهان از این سرنوشت ناعادلانه اقدام کنند.
حزب راست افراطی «قدرت یهود» به رهبری بنگویر، متن این لایحه را ارائه کرد که در اولین قرائت آن در نوامبر گذشته به رأی گذاشته شد.
به گزارش سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، هفته گذشته کمیته امنیت داخلی کنست پس از انجام اصلاحاتی آن را تصویب کرد و آن را برای رأیگیری در قرائتهای دوم و سوم لازم برای تصویب در روز دوشنبه ارجاع داد، بدون اینکه ماهیت اصلاحات را فاش کند.
این قانون «مجازات اعدام را برای هر شخصی که عمداً یا از روی سهلانگاری باعث مرگ یک شهروند صهیونیست با انگیزه نژادپرستی یا نفرت و برای آسیب رساندن به [اسرائیل] شود» پیشبینی کرده است.
