به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، این اطلاعات در بیانیه مشترکی توسط باشگاه اسیر فلسطینی، انجمن حمایت از اسرا و حقوق بشر الضمیر و کمیته امور بازداشت‌شدگان و اسرای سابق، همزمان با نزدیک شدن به روز اسرای فلسطینی در ۱۷ آوریل هر سال منتشر شد.

«روز اسیر» یک مناسبت ملی است که توسط شورای ملی فلسطین در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد و هرسال با رویدادها و راهپیمایی‌ هایی برای اعلام همبستگی با اسرا در زندان‌های رژیم اسرائیل گرامی داشته می‌شود.

در این بیانیه تصریح شده است که تعداد کل اسرای فلسطینی و عرب در زندان‌های رژیم اسرائیل، در سایه ادامه موج بازداشت ها و وخامت شرایط بازداشت، از ۹۶۰۰ اسیر فراتر رفته است.

در بیانیه یاد شده آمده است که تعداد اسرای زن به ۸۶ نفر رسیده است، که ۲۵ نفر آنان بدون اتهام در بازداشت اداری ( بدون تفهیم اتهام و محاکمه) هستند. همچنین تقریباً ۳۵۰ کودک در زندان‌های عوفر و مجدو و نیز زندان الدامون در اسارت به سر می برند.

در این بیانیه اشاره شده است که تعداد کودکانی که در بازداشت اداری نگهداری می‌شوند تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۸۰ نفر رسیده است، در حالی که تعداد کل بازداشت‌شدگان اداری به بیش از ۳۵۳۲ نفر رسیده است که در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند.

سازمان‌های حمایت از اسرای فلسطینی درباره وخامت جدی وضعیت سلامتی اسرای بیمار به دلیل بی‌توجهی پزشکی، شکنجه و عدم ارائه خدمات درمانی به آنان هشدار دادند و به افزایش تعداد آنها، به ویژه از زمان آغاز جنگ اخیر، اشاره کردند.

در این بیانیه آمده است که تعداد شهدای «جنبش اسرا» از سال ۱۹۶۷ به ۳۲۶ نفر رسیده است، از جمله ۸۹ اسیری که از آغاز جنگ علیه نوار غزه در سال ۲۰۱۳ جان باخته‌اند. اجساد ۹۷ اسیر همچنان در بازداشت اسرائیل است و ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان نوار غزه همچنان به اجبار ناپدید می‌شوند.

از ۸ اکتبر ۲۰۱۳، رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدامات خود علیه اسرای فلسطینی را تشدید کرده است، در حالی که گزارش‌های حقوق بشر از شکنجه، گرسنگی دادن و بی‌توجهی پزشکی به آنها که به شهادت چندین نفر از آنان در زندان های این رژیم شده است، پرده برمی دارد.