به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی شامگاه سهشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته کارگر که با حضور روسای تشکلهای کارگری و کارفرمایی، مسئول سازمان بسیج کارگران و مدیران دستگاههای اجرایی مازندران در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، گفت: برگزاری چنین نشستهایی فرصتی استثنایی برای استفاده از تجربیات و پیشنهادات فعالان کارگری به منظور ارتقای کیفیت برنامههای این هفته است.
وی افزود: در اولین نشست هماهنگی که پیش از پایان سال گذشته برگزار شد، نظرات ارزشمندی از فعالان کارگری دریافت کردیم و اکنون در دومین نشست نیز با هدف افزایش همافزایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در حوزه کار و تولید، ادامه میدهیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: در ماههای پیش رو ممکن است جلسات تکمیلی بیشتری برگزار شود تا بتوانیم از تمام ظرفیتهای بخش کار، تولید و فرهنگ کار استفاده بهینه کنیم.
حسینیشیروانی با اشاره به شرایط حساس کشور و اهمیت نقش آفرینی اقشار مختلف جامعه، اظهار داشت: همانطور که نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از امنیت کشور قرار دارند، کارگران، کارفرمایان و فعالان تولید نیز در جبهه اقتصادی کشور بهطور بیوقفه در حال تلاش هستند.
وی تأکید کرد: تأمین نیازهای جامعه و پایداری اقتصاد کشور مرهون زحمات شبانهروزی جامعه کارگری است و این جایگاه، ضرورت توجه و احترام بیشتر به این قشر را دوچندان میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به مردمی بودن برنامههای هفته کارگر گفت: این هفته متعلق به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، بلکه متعلق به جامعه بزرگ کارگری است. نقش ما فراهم کردن بستر مناسب برای برگزاری هرچه بهتر این برنامهها است.
وی افزود: تمام تشکلهای کارگری، از جمله شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی، کانونهای بازنشستگان و خانه کارگر باید در کنار یکدیگر، با بسیج تمام ظرفیتهای خود، در برگزاری این رویداد ملی مشارکت داشته باشند.
حسینیشیروانی با تأکید بر محدود بودن زمان باقیمانده تا آغاز هفته کارگر گفت: فرصت باقیمانده کمتر از یک ماه است و نیاز داریم تا تمامی دستگاههای اجرایی و تشکلها با هماهنگی بیشتر، برنامهریزی دقیقی داشته باشند تا بتوانیم حضور گستردهتری از جامعه هدف در این برنامهها داشته باشیم.
وی افزود: هرچه برنامهها با همکاری بیشتر و اطلاعرسانی مؤثرتر برگزار شود، در تحقق هدف اصلی که همان تکریم جامعه کارگری و ترویج فرهنگ کار و تولید است، موفقتر خواهیم بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان با اعلام تشکیل ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر در استان گفت: با تأکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تمام ظرفیت دستگاههای عضو شورای هماهنگی، بسیج کارگری، تشکلهای صنفی و سایر نهادهای مرتبط برای برگزاری برنامههای باشکوه و مؤثر استفاده خواهد شد.
نظر شما