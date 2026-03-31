سیل بیش از هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی اندیمشک را تخریب کرده است

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، شمس‌اله سلامی با اعلام این خبر گفت: متاسفانه در روزهای حساس جنگ رمضان، منازل مسکونی تعدادی از هموطنانمان در سیل های اخیر تخریب شده است.

وی افزود: طبق ارزیابی اولیه تا کنون بیش از ۱۵۰۰ منزل مسکونی در شهرستان اندیمشک دچار خسارت ناشی از سیل شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ضمن بازدید از مناطق سیل زده با فرماندار و نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

سلامی در این دیدار ها بر تسریع ثبت خسارات از طریق دستگاه های همکار تاکید کرد و گفت: این صندوق در روزهای سخت حادثه مثل همیشه کنار مردم خواهد بود و در تلاش است در کوتاه‌ترین زمان ممکن خسارات هموطنانی که در حوادث ناشی از بلایای طبیعی(سیل، زلزله، صاعقه و ..) را پرداخت کند.