افزایش ۳۰ درصدی سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، شمس اله سلامی رئیس هیئت عامل این صندوق از افزایش ۳۰ درصدی سقف تعهدات این صندوق در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل و پرداخت خسارت متناسب با میزان و سطح خسارت واحدهای مسکونی تا مبلغ ۱۷۲ میلیون تومان به زیان دیدگان خبر داد.

سلامی اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد صندوق و با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، حداکثر تعهد صندوق در سال جاری برای واحدهای مسکونی شهری ۱۷۲ میلیون تومان و برای واحدهای مسکونی روستایی ۱۳۷ میلیون تومان تعیین و افزایش یافت.

رئیس هیئت عامل صندوق همچنین با تاکید بر حمایت ها و مشارکت موثر دولت در پرداخت حق بیمه افزود: امسال طبق آیین‌نامه اجرائی قانون، دولت پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه هر یک از واحدهای مسکونی را بر عهده داشته و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت حق بیمه معاف بوده و پرداخت سهم بیمه شدگان مذکور، بر عهده دولت قرار دارد.

وی در پایان افزود: امید است، با افزایش سقف تعهدات صندوق و ارائه خدمات شایسته، گامی مثبت در جهت جبران بخشی از خسارات ناشی از حوادث طبیعی و تامین خاطر و آرامش هموطنان گرامی برداریم.