به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال بروز خسارات ناشی از بارشهای شدید، این صندوق با اعلام وضعیت آماده باش به کارکنان خود، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور با هدف ایجاد واکنش مناسب و به موقع در مواجهه با شرایط بحرانی و ایفای وظایف بیمهای در صورت بروز خسارتهای احتمالی نموده است.
همچنین، هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در راستای آمادگی بیشتر، مانور رسیدگی به خسارتهای احتمالی را در محل صندوق برگزار و آمادگی صندوق برای همکاری کامل با دستگاههای مرتبط را اعلام کردند.
دکتر سلامی مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گفت: این اقدامات به منظور هماهنگی و تسریع در روند خدماترسانی به زیان دیدگان از حوادث طبیعی انجام میشود.
وی افزود: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ضمن ابراز آمادگی کامل، از تمامی هموطنان درخواست میکند تا در این شرایط جوی ناپایدار احتیاط لازم را به عمل آورند و از اطلاعیههای رسمی و هشدارهای مربوطه پیروی کنند.
دکتر سلامی تصریح کرد: حدود ۳۴ میلیون واحد مسکونی دارای انشعاب برق در سراسر کشور تحت پوشش بیمه پایه صندوق بیمه حوادث طبیعی هستند.
وی در پایان اعلام کرد: هموطنان عزیز در صورت بروز حادثه از حضور در ارگانهای مختلف خودداری کنند و منتظر اطلاعیه استانداری محل سکونت خود باشند.
