یادداشت مهمان- امیرحسین رحیمیان تهیهکننده، برنامهساز تلویزیونی و مجری؛ جمهوری اسلامی ایران در طی کمتر از ۲ سال ۲ بار مورد تجاوز مستقیم نظامی رژیم صهیونی و آمریکا قرار گرفته است تجاوزی که در این ۲ سال علنی شد پیش زمینهای ۴۰ ساله داشت. با این وجود ناقوس جنگ رسانهای رسمی برای ایران بیش از ۲۰ سال پیش نواخته شد. جایی در سال ۱۳۸۵ که تلویزیون فارسی بی بی سی اعلام موجودیت کرد، دقیقا ۳ سال قبل از فتنه سال هشتاد و هشت. پخش تلویزیون منوتو هم اندکی بعد در سال ۱۳۸۷ آغاز شد.
نه اینکه قبلتر جنگ رسانهای نبود بلکه از این تاریخ به بعد تجاوز علنی در رسانه به ذهن و فکر ایرانیان با هدف نابودی روان مردم ایران کلید خورد.
در این ۲۰ سال ما قدم به قدم در جنگ رسانهای عقب نشینی کردیم و دشمن قدم به قدم پیش آمده است. بخش مهمی از جامعه ایرانی امروز به لحاظ ذهنی از دست رفته است. کمپینهای جدی و تاثیرگذار رسانهای چهره ایران را تا حد غیرقابل باوری مخدوش کردهاند. دیاسپورای ایرانی شکل گرفته و لشگر رسانهای صهیون به رغم ضربات جدی میدان در رسانه ضربات جبران ناپذیری به ما زده است و ما در دنیای امروز هیچ رسانهای نداریم.
کانالهای رسمی ایران که در معاونت برون مرزی صداوسیما فعالیت دارند امروز تا حد زیادی محدود شدهاند و عملاً مخاطبی ندارند.
شبکههای تلویزیونی نظیر پرس تی وی، العالم، هیسپان تی وی و الکوثر یکی پس از دیگری قبل از جنگ فیزیکی در نبرد رسانهای ضربه خورده و از بین رفتهاند، حتی اگر هنوز فعالیت داشته باشند عملا مرجع تاثیرگذاری نیستند.
در این ۲۰ سال اتفاقات مهمی در زمینه تکنولوژی رخ داده است. شکل رسانهها در دنیا تغییر کرده و به سمت شبکههای اجتماعی رفته است اما شوربختانه کانالهای رسمی ایران هیچ کدام فعالیت ساختار یافتهای در این زمینه ندارند.
بخشی از این واقعه مرهون اشتباه در انتخابهای مدیران صداوسیما در ۲۰ سال اخیر است که خود را در تقابل شبکههای اجتماعی تعریف کردند و به جای بهرهگیری رسانهای مخاطب را دو دستی در این فضا تقدیم رقیب کردند.
در این ۲۰ سال هرچه رسانههای رقیب از پلتفرمهای اجتماعی برای دور زدن صداوسیما استفاده کرد، سازمان در عوض فعالیتش را کمتر کرد تا حدی که امروز انگار معاونت رسانه.های نوین عملا وجود ندارد.
تغییرات تکنولوژیک باعث ایجاد رسانه های تعاملی در این ۲۰ سال شده و میدان رسانهای در جهان تغییر کرده است. رسانههای امروز چه در لایه برودکست (پخش یکطرفه) و چه لایه برودبند (پخش و دریافت تعاملی) به اینترنت وابستهتر شدهاند. غولهای تولید در جهان مثل ابرکمپانیهای رسانهای هالیوود در حال تعامل یا ادغام در کمپانیهای بزرگتری هستند که ریشه اینترنتی دارند. مثلا خبر ادغام کمپانی برادران وارنر در HBO که یک پلتفرم شناخته شده تلویزیونی و تعاملی است دنیا را در شوک فرو برد. یا در مثالی دیگر ابر کمپانی والت دیزنی حجم قابل توجهی از سرمایه خود را روی شرکتهایی سرمایه.گذاری کرده که در یوتیوب فعالیت میکنند.
بازیگران بزرگ رسانه در جهان به لزوم تعاملیتر شدن پی بردهاند و سالهاست در این مسیر گام برمیدارند اما دقیقا در این ۲۰ سال ما از چرخه عقب ماندیم.
رسانههای تعاملی ما کوچکتر شدند و فضای مجازی عرصه باخت ما بوده است. این شرایط نیازمند یک برنامهریزی منسجم و بزرگ است آن هم در شرایطی که وقت مدت هاست که از دست رفته است. ما امروز در جنگ هستیم نه فقط فیزیکی بلکه رسانهای اما همچنان انتظار داریم که سلاحهای ۲۰ سال قبل برایمان کاری بکنند. ما نیازمند تغییر در ذهنیت مدیریت رسانهای هستیم، گرچه عقب ماندگی ما زیاد است اما ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است.
نظر شما