۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

از این آزمون هم سربلند بیرون بیاییم؛ جنگی که فقط سیاسی و نظامی نیست

هانیه غلامی بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به تجاوز این روزهای دشمن به خاک کشورمان نوشت که صبر همیشه در حال سنجش است و اظهار امیدواری کرد از این آزمون هم سربلند بیرون بیاییم.

به گزارش خبرنگار مهر، هانیه غلامی بازیگر سینما و تلویزیون که در سریال هایی چون «دشتستان» به ایفای نقش پرداخته است درباره تجاوز دشمن به کشور نوشت که ابن حمله بر آرامش و احساس امنیت و همه چیز اثر می گذارد.

متن یادداشت را در زیر بخوانید:

«وقوع جنگ در سرزمین مان

ایران برای ما تنها یک رخداد سیاسی یا نظامی نیست.

بلکه امری است که مستقیماً بر احساس امنیت، آرامش و آینده‌نگری ما اثر می‌گذارد.

چنین شرایطی نگرانی عمیقی نسبت به جان و مال مردم و سرنوشت نسل‌های آینده ایجاد می‌کند.

در چنین وضعی، بیش از هر چیز بر ضرورت حفظ آرامش، صیانت از جان انسان‌ها و بازگشت هرچه سریع‌تر ثبات و امنیت تأکید دارم.

با این حال باور دارم

صبر ما همیشه در حال سنجش هست

امیدوارم از این آزمون هم سربلند بیرون بیاییم.

روز های خوب برای همه مردم سرزمینم آرزومندم ...

سال نو مبارک، نوروز ۱۴۰۵

فرزند کوچک شما، هانیه غلامی»

عطیه موذن

