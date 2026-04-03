خلق حماسه مقدس در ایام تجاوز دشمن؛ کودکان چندماهه برای ایران خون دادند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران سیف‌اللهی تهیه‌کننده و برنامه ساز تلویزیون با اشاره به حماسه مردم و نیروهای مدافع کشور که در پی تجاوز دشمن به خاک کشورمان رقم‌خورده است یادداشتی را به نگارش درآورده که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در این یادداشت آمده است:

«به روی خاک تو جان می‌دهم و پای عشقت کم نمیارم

وقتی کسی در ایران متولد می شود گویی در وجودش علاوه بر همه آنچه هر انسانی دارد، عشقی از جنس وطن در روحش جریان پیدا می کند و جوانه این عشق شروع به رشد می کند.

حالا که ایران زخم خورده ما برایش مرهم خواهیم بود مادری که ما را در آغوش خود بزرگ کرد پا گرفتیم و در هوایش نفس کشیدیم امروز مرز قلب همه ماست.

اگر به شمارش حماسه های این کشور بپردازیم زمان برای مرور آن کم می آید و حالا حماسه ای دیگر در تاریخ ایران خلق شده است؛ حماسه مقدس که در آن از نیروهای نظامی تا کودکان چندماهه برای ایران خون داده اند.

کاش مادرمان ایران نام ما را کنار همه بزرگان وطن در این برگ تاریخ خود ثبت کند به عنوان فرزندان در شناس میهن.»