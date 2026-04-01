جریان عظیم مردم ایران به برکت خون شهدا؛ پیروزی نزدیک است

حجت الاسلام مرتضی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت یاد ۲۲ شهید استان سمنان در جنگ رمضان و همچنین شهدای حملات ددمنشانه رژیم سفاک صهیونیستی و همچنین آمریکای جنایتکار علیه مردم نقاط مختلف استان سمنان در روز ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ بیان کرد: خون این شهدا جریان سازی می کند کما اینکه امروز شاهد این جریان عظیم انقلابی در سراسر استان هستیم.

وی ضمن اشاره به برگزای مراسم تشییع شهدای جنگ رمضان در سراسر استان سمنان که با حضور پرشور مردم قدرشناس سمنان همراه می شود، افزود: خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران چنان استقامتی دارند که انسان به حال آنها غبطه می خورد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به جانبازان حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به مواضعی در سمنان، تاکید کرد: جانبازانی در این حملات به درجه رفیع جانبازی رسیدند که در دیدار با آنها شاهد هستیم که می گریند که چرا به شهادت نرسیده اند و لذا این روحیه مردم مقاوم ما است که دشمن را از پا در می آورد.

مطیعی با اشاره به دیدار خود با یکی از همین جانبازان جنگ رمضان در سمنان، افزود: این جانباز علیرغم اینکه یک دست خود را از دست داده بود با اشک و حسرت اعلام می داشت که با امام رضا(ع) عهد بسته که در راه انقلاب و کشور جان خود را فدا کند و ناراحت بودند از اینکه چرا شهید نشده اند. لذا وقتی ما چنین روحیه ای در بین مردم و نیروهای مسلح و حافظان امنیت و مسئولان و ... داریم هرگز دشمن کاری از پیش نخواهد برد.

وی با بیان اینکه افتخار می کنیم به چنین رزمندگان و جانبازان و خانواده های شهدا و ایثارگران و تلاش می کنیم که ادامه دهنده راهشان باشیم، افزود: تداوم راه شهدا، بهترین گرامی داشت برای آنان است.