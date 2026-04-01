به گزارش خبرنگارمهر، مراسم تشییع پیکر مطهر پاسدار شهید جواد لکزایی با حضور پرشور و گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف در روستای انقلاب از توابع بخش وشمگیر شهرستان آق‌قلا برگزار شد.

مردم قدرشناس این منطقه با حضور پررنگ خود، پیکر این شهید والامقام را تا خانه ابدی بدرقه کردند و بار دیگر صحنه‌هایی از همدلی، وفاداری و ارادت به آرمان‌های شهدا را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارها و ابراز احساسات، یاد و خاطره این پاسدار شهید را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.