متن مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه با این رسانه کره جنوبی به شرح زیر است:
ترامپ اظهارات متناقضی درباره پایان دادن به جنگ داشته است. ایران چه زمانی انتظار دارد که این جنگ به پایان برسد؟
فکر میکنم تا آنجایی که به این جنگ مربوط میشود، باید ببینیم اوضاع از چه قرار است. در ۲۸ فوریه، درست دو روز پس از آنکه دور دیگری از مذاکرات را با ایالات متحده برگزار کنیم، مورد یک اقدام تجاوزکارانه فاحش قرار گرفتیم. و این اولین بار نبود؛ این دومین بار در طول ۹ ماه گذشته بود که ایران در حالی که در یک فرآیند دیپلماتیک قرار داشت، توسط ایالات متحده و اسرائیل مورد حمله قرار گرفت.
برای حل این بهاصطلاح موضوع هستهای. بنابراین، این خیانت به دیپلماسی بود، این خیانت به نهاد میانجیگری بود، چرا که یک کشور منطقهای، یعنی عمان، میانجی این گفتگوها بود. به همین دلیل است که دیگر هیچکس نمیتواند به دیپلماسی ایالات متحده باور داشته باشد. شما به تناقضات آنها و اظهارات ضد و نقیضشان در مورد این جنگ اشاره کردید.
آنها ابتدا گفتند که این برای مقابله با یک تهدید قریبالوقوع از سوی ایران بود، اما پنتاگون بلافاصله آن ایده را رد کرد و گفت هیچ تهدیدی از سوی ایران وجود نداشت. سپس آنها درباره بهاصطلاح سلاح هستهای ایران صحبت کردند. همه میدانند که ما هیچ سلاح هستهای نداریم. برنامه هستهای ما کاملاً صلحآمیز بود. در ضمن، در ماه ژوئن، آنها ادعا کردند که برنامه هستهای ایران را نابود کردهاند. پس میبینید که این یک جنگ بر اساس امیال و هوسهاست.
این یک جنگ هوسبازانه است که نه تنها بر ایران، بلکه بر کل منطقه تحمیل شده است و شما میتوانید پیامدهای آن را حتی فراتر از منطقه ما مشاهده کنید.
فکر میکنید شرایط لازم برای پایان دادن به این جنگ چیست؟
ما این جنگ را شروع نکردیم. این جنگِ انتخابیِ ایالات متحده است. آنها این جنگِ تجاوزکارانه را آغاز کردند و همه میدانند که این یک جنگ غیرقانونی است. آنها این جنگ را بدون هیچ دلیلی شروع کردند. ببینید در آخر هفته گذشته در ایالات متحده و سراسر جهان در مخالفت با این جنگ چه اتفاقی افتاد. بنابراین آنها باید این جنگ را متوقف کنند، زیرا ما در حال دفاع از خود در برابر این اقدام تجاوزکارانه فاحش هستیم.
اجازه دهید به سراغ سؤال بعدی بروم. پاکستان در حال میانجیگری بین ایالات متحده و ایران است. آیا برنامهای برای دیدار با [مقامات] ایالات متحده در پاکستان دارید؟
همانطور که میبینید، کشورهای زیادی در منطقه و خارج از آن وجود دارند که نگران پیامدهای این جنگ هستند. ما پیامهایی از میانجیها، از جمله پاکستان، مبنی بر درخواست ایالات متحده برای دیپلماسی دریافت کردهایم. اما همانطور که گفتم، تجربه یک سال گذشته نشان میدهد که ایالات متحده در مورد دیپلماسی جدی نیست.
آنها پیش از این نشان دادهاند، هر زمان که از دیپلماسی صحبت میکنند، مقاصد فریبکارانه یا نوعی تلاش برای فریب ذهنی دارند. بنابراین، بله، ما پیامهایی از میانجیها دریافت کردهایم. اما موضع ما بسیار روشن است. ما در حالت دفاعی هستیم زیرا تحت حملات مداوم موشکی و بمبارانهای ایالات متحده و اسرائیل قرار داریم.
و در این شرایط، نیروهای مسلح ما و تمام ملت، ۱۰۰ درصد بر دفاع از قلمرو و حاکمیت ایران متمرکز هستند. ما نکات خود را در رابطه با این جنگ تحمیلی به میانجیها منتقل کردهایم.
ایالات متحده حدود ۵۰ هزار نیرو در خاورمیانه مستقر کرده است. آیا فکر میکنید ایالات متحده قادر به انجام اقدام مدنظر خود خواهد بود؟ ایالات متحده در حال آمادهسازی است.
نیروهای مسلح ما برای هر سناریویی آماده هستند. این یک جنگِ تجاوزکارانه است و ملت ایران مصمم به پاسخگویی و مقابله است. بنابراین در چنین شرایطی ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم، اما اطمینان داریم که نیروهای مسلح ما آنها را از اقداماتشان، از اقدامات تجاوزکارانهشان علیه ایران، پشیمان خواهند کرد.
سؤال آخر این است که کره جنوبی نیز تحت تأثیر این جنگ قرار گرفته است. چه شرایطی اجازه میدهد که کشتیهای کرهای از تنگه هرمز عبور کنند؟
همانطور که گفتید کشورهای زیادی، نه فقط کره جنوبی، بسیاری از کشورها تحت تأثیر پیامدهای این جنگ قرار گرفتهاند. این تقصیر متوجه ایران نیست. تنگه هرمز پیش از ۲۸ فوریه باز بود. این وضعیت نتیجه مستقیم جنگِ تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است. ایران یک کشور ساحلی در کنار عمان است؛ بنابراین ما دلیل لازم را داریم و طبق قوانین بینالمللی این حق را داریم که مراقب امنیت ملی خود باشیم.
ما نمیتوانیم اجازه دهیم آن کشتیهایی که متعلق به طرفهای متخاصم یا متجاوزان هستند یا به آنها مرتبطاند، از این آبراه برای وارد کردن آسیب و تداوم تجاوز خود علیه ایران سوءاستفاده کنند. اما کشتیهای دیگر متعلق به طرفهای غیرمتخاصم، میتوانند پس از هماهنگیهای لازم با مقامات ما از تنگه هرمز عبور کنند.
این هماهنگی فقط برای اطمینان از این است که آنها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. شما میدانید که تا به حال بسیاری از کشتیها پس از هماهنگی با نیروهای مسلح ما از تنگه هرمز عبور کردهاند. بنابراین یک چیز باید برای همه روشن باشد، از جمله مردم کره، چرا که مردم کره و مردم ایران روابط دوستانه دیرینهای با یکدیگر داشتهاند.
آنچه در سراسر جهان در حال رخ دادن است، نتیجه مستقیم اقدام تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است. این موضوع، کل منطقه، امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار داده است و پیامدهای وخیمی برای اقتصاد جهانی داشته است. این چیزی نیست که ایران بخواهد. این نتیجه مستقیم اقدام تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل است. بنابراین جامعه بینالمللی باید ایالات متحده را بابت جنگ غیرقانونیشان علیه ایران پاسخگو بداند.
